「假停水通知」自搞烏龍 台水向里長及轉傳者致歉

2018-09-20 23:35

〔記者陳文嬋／高雄報導〕山竹颱風期間，屏東恆春地區網路瘋傳恆春等地大停水的假消息，最後查出竟是台水員工搞烏龍自己發的，水公司向里長及傳播者致歉，澄清訊息並非由網站或新聞稿型式發布，會檢討內部訊息發布。

山竹颱風雖未直接侵襲台灣，但9月15日高雄市、屏東及恆春半島地區都受到颱風外圍環流影響，水公司七區處依緊急應變機制，成立應變中心因應，當晚8至10點，牡丹地區電力供應異常，水公司緊急啟動發電機，仍造成原水供水量不穩，恆春高地及部分管末地區水壓降低。

水公司說，恆春所陸續接到里長及用戶電話詢問，經連繫，因供電不穩情形暫無法確認恢復時間，基於長期與里長及地方民代訊息聯繫及信任，為免高地、管末用戶心急苦等，員工基於善意發簡訊提醒用戶，但這個訊息並未提報區處。

沒想到後續轉傳，造成媒體誤解及民眾恐慌，其實地方並未大停水，只有高地及部分管末地區短時間水壓降低，水公司經查，這個訊息並非由網站或新聞稿型式發布，將檢討內部訊息發布，已向里長及用戶說，對於造成困擾之處致上歉意，也獲得里長諒解。

水公司指出，對於不實訊息傳播者提告，僅是考量避免假訊息引起民眾恐慌，並非以提告為目的，造成傳播者困擾說歉意，也呼籲水公司訊息的發布，以網站公布或客服1910為準，其他方式如LINE、臉書所傳不一定為事實。