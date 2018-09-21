平交道「噹」15分鐘沒火車！ 枋寮人被惹怒：裝肖維嗎

枋寮隆山路平交道最近越等越久，實測甚至高達15分鐘，引爆民怨。（記者陳彥廷攝）

2018-09-21 00:22

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台鐵枋寮火車站是南屏東鐵公路的交通節點，車站以南的隆山路平交道，本來就是交通瓶頸，最近平交道柵欄放下頻率及時間大增，經實測，甚至有高達15分鐘的紀錄，還傳出連台鐵人員都因塞在車陣中抱怨，停等太久引發周邊居民及用路人反彈，對此，枋寮火車站回應，目前已在安全的前提下逐步改善。

台鐵潮州到台東站間的鐵路正進行電氣化工程，每週一到四及週六晚間7點後的夜間列車停駛，最末的幾班列車都得在枋寮站調頭，但工程開始後列車停駛，平交道柵欄卻更頻繁降下，隆山路極靠近民宅，引發民怨，批評是「交通黑暗期」。

服務處在平交道旁的民進黨籍縣議員黃建溢說，不只隆山路，連北邊的中山路平交道，在列車剛啟動時就會放下柵欄阻擋，柴油車啟動較慢停等時間本就長，現在卻還有增加的趨勢，居民等不勝等，常見機車騎士「等到嚇到」，掉頭繞進小路，從其他平交道或涵洞通行，卻無形中也發生危險。

噪音、長時間及停等的廢氣，引來居民不滿，怒批有時平交道「噹噹噹」不停，但從放下到收起，卻無任何列車經過，空等猶如把人「裝肖維」。自由台灣黨的枋寮鄉長參選人丁勇智接獲陳情到場實測，數度發現停等時間超過10分鐘，甚至達15分鐘之久，他到枋寮火車站向站方反映，指平交道空等卻不見列車經過，噹噹噹噪音又頻繁，難怪引來抱怨，鄉民雖了解工程可讓未來便捷，但要求台鐵改善現階段的不便。

枋寮火車站站方回應，空響卻沒有列車經過，是因為最末幾班列車要調頭轉換股道，但轉換處靠近隆山路平交道，為了讓軌道淨空及安全起見，偵測到列車後就會放下平交道柵欄，也造成火車未通過平交道，卻放下柵欄，1天約有3班次有此情形，每次約5分鐘左右，若逢下班時間確實會讓人不耐，站方了解民眾不滿。

站方指出，平交道停等次數和警示聲也因夜間施工車輛不定時出發，會較以前頻繁，現已請工作人員密切注意，在列車與列車轉換股道間的空檔，一定會拉起柵欄，儘速讓公路車輛通行，電氣化預計2020年完工，過渡時期將儘力改善。