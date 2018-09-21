高市今年前8月紅害日僅14天 創下歷史新低

2018-09-21 00:31

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市環保局近年來多管齊下改善空污策略奏效，今年1至8月各項污染物指標比去年同期改善5%以上，其中紅害日僅14天，創下歷史新低紀錄。

根據環保署監測數據顯示，高市今年1至8月各項污染物指標比去年同期改善，其中改善幅度最大的是二氧化硫，平均濃度減少14.3%，其次是細懸浮微粒PM2.5減少了12.2%，其餘懸浮微粒、氮氧化物、臭氧等也各有5%以上減幅。

其中今年1至8月細懸浮微粒PM2.5紅害日僅14天，相較2007年同期紅害日達108天，總計減少94天，比2015年同期36天、2016年同期34天、去年同期29天，均減少超過一半，更創下歷史新低紀錄。

值得一提的是，高市12個測站從今年5月起，12測站空氣品質AQI指標以綠色良好等級居多，甚至多數時間優於北部地區的黃色普通等級，凸顯環保局採取多管齊下策略，各項措施成效陸續於今年呈現，如興達電廠減煤及燃燒設備加嚴標準，促成二氧化硫大幅降低。

局長蔡孟裕表示，今年下半年有更多空污改善新措施上路，包括既設工廠燃燒設備加嚴標準全面實施、水泥業第二階段加嚴標準、開徵粒狀物空污費等，環保局有信心讓下半年空氣污染，比去年同期再大幅改善，秋冬季節才是真正挑戰的開始，為改善高雄市空氣品質，環保局還要更加努力。