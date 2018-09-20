19年前921大地震新聞畫面曝光 網友：改變我人生的地震

19年前的九二一地震造成5萬1711間房屋全倒、5萬3768間房屋半倒。（資料照）

2018-09-20 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕明天（9/21）是1999年集集大地震19週年，文史工作者張哲生今天在臉書分享當年的新聞報導畫面，引起網友回應，「改變我人生的地震」。

1999年9月21日上午1點47分15.9秒，台灣中部山區發生逆斷層型地震，全島都感受到嚴重搖晃，持續了約102秒，造成2415人死亡、29人失蹤、1萬1305人受傷、5萬1711間房屋全倒、5萬3768間房屋半倒。2000年，中央政府訂立每年9月21日為「國家防災日」，以求災害來臨時能做好防護措施。

張哲生在臉書上分享影片，內容為香港無線電視翡翠台播出的「六點半新聞報道」，透過當時主播袁志偉和其他記者的連線報導，彷彿又回到當時怵目驚心的災區現場。

許多網友回憶起當年，至今仍餘悸猶存。在底下留言分享，「這是我目前經歷過最大的災難」、「那段期間台北市常常無預警停電」、「台灣人的集體記憶」。

斷層輕過的光復國中操場，九二一地震出現嚴重落差。（資料照）