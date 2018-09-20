桃園市民卡3週年 發行量116萬張冠全台

2018-09-20 21:55

［記者謝武雄／桃園報導］市府昨天舉行桃園市民卡發行三週年記者會，指市民卡已發行量一一六萬張，已是全台發行量最大的市民卡用途電子票證，市長鄭文燦也宣布，市民卡除了導入Apple Pay、Samsung Pay、Android Pay三大行動支付，也與一卡通、LINE Pay合作，一卡通版市民卡可與LINE Pay連結，具有自動加值功能。

鄭文燦說，桃園市民卡使用次數達到二億次，已結合八項交通票證、五項公共服務、廿八種智慧生活功能以及約一千家特約商店優惠，是全台灣發行量最大的市民卡，且為使用率最高、功能最多元的電子票證；配合市民卡發行三週年，市府與合作商家推出專屬優惠，包含下載市民卡APP即可參加戳戳樂抽獎，有馬祖機加酒雙人行等大獎，持市民卡小額消費，更有機會抽中盛世公主號的三天日本石垣島雙人之旅。

市府資訊科技局表示，一卡通版的市民卡可以申請「LINE Pay、一卡通」帳戶，民眾持一卡通版市民卡搭車、小額付款，若金額不足就會自動從「LINE Pay、一卡通」帳戶自動加值五百元，帳戶金額可從ATM、金融帳戶轉帳，目前開放郵局及中信、玉山、聯邦、富邦、新光、高雄等六家銀行帳戶轉帳，可設定何時轉帳、轉帳額度。

資訊科技局舉例，擁有聯邦銀行帳戶的民眾，申辦「LINE Pay、一卡通」帳戶後，可綁定聯邦銀行帳戶，第一次匯款六百元，並約定「LINE Pay、一卡通」帳戶金額若低於五百元時就會自動轉帳五百元，持一卡通版市民卡消費時，帳戶金額不足時會從「LINE Pay、一卡通」帳戶轉帳五百元，若「LINE Pay、一卡通」帳戶金額低於五百元，可從聯邦帳戶自動轉帳，以此達到自動加值功能。