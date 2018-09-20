新埔義民廟後方突冒「湧泉」 水洗馬路快1小時竟是…

義民廟加壓站配水池水今天下午溢流，白花花的自來水從配水池涵管衝出大暴「流」，發現的鄉親覺得好可惜。（記者黃美珠攝）

2018-09-20 20:51

〔記者黃美珠／新埔報導〕水公司3區處位於新竹縣新埔鎮義民廟後方的加壓站配水池今天下午3點左右突然大暴「流」，不僅「水洗」馬路，水溝局部還猶如湧泉般，汩汩冒著白花花的自來水，目睹的鄉親說，前後為時55分鐘才停止，浪費掉的水實在可惜！

3區處說，事發處為竹北營運所新埔淨水場的義民廟加壓站配水池，地勢比較高，送水上去必須要靠馬達抽取。

為了平時運作正常，電腦儀控設定有高、低2種水位，一旦水位降到低水位點，馬達就會自動啟動抽水，當水注滿到高水位後，配水池就會自動發報通知後端停止抽水。

3區處說，他們今晚檢修初步研判，下午的溢流問題出在後端發報停止抽水的訊息始終無法送出所致，造成抽水機無法即時停止抽水，經緊急處理才恢復正常，將再詳查確實的問題所在。

不過附近居民說，這個配水池經常發生池水溢流，小溢流只是自來水隨馬路側溝流掉，這樣的狀況平均1個月多達5、6次，像今天下午的大溢流則是水漲過溝、水洗馬路，浪費掉的水資源甚為可惜，但是1個月也常碰到2、3次。

  • 義民廟加壓站配水池水今天下午溢流，白花花的自來水從配水池涵管衝出大暴「流」。（記者黃美珠攝）

    義民廟加壓站配水池水今天下午溢流，白花花的自來水從配水池涵管衝出大暴「流」。（記者黃美珠攝）

  • 義民廟加壓站配水池水溢流，自來水從配水池的涵管衝出大暴「流」，同時「水洗」馬路，讓目睹的鄉親覺得好可惜。（記者黃美珠攝）

    義民廟加壓站配水池水溢流，自來水從配水池的涵管衝出大暴「流」，同時「水洗」馬路，讓目睹的鄉親覺得好可惜。（記者黃美珠攝）

  • 水公司3區處竹北營運所新埔淨水場的義民廟加壓站配水池今天下午疑因儀器故障，造成溢流近1小時。（記者黃美珠攝）

    水公司3區處竹北營運所新埔淨水場的義民廟加壓站配水池今天下午疑因儀器故障，造成溢流近1小時。（記者黃美珠攝）

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