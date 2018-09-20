新埔義民廟後方突冒「湧泉」 水洗馬路快1小時竟是…

義民廟加壓站配水池水今天下午溢流，白花花的自來水從配水池涵管衝出大暴「流」，發現的鄉親覺得好可惜。（記者黃美珠攝）

2018-09-20 20:51

〔記者黃美珠／新埔報導〕水公司3區處位於新竹縣新埔鎮義民廟後方的加壓站配水池今天下午3點左右突然大暴「流」，不僅「水洗」馬路，水溝局部還猶如湧泉般，汩汩冒著白花花的自來水，目睹的鄉親說，前後為時55分鐘才停止，浪費掉的水實在可惜！

3區處說，事發處為竹北營運所新埔淨水場的義民廟加壓站配水池，地勢比較高，送水上去必須要靠馬達抽取。

為了平時運作正常，電腦儀控設定有高、低2種水位，一旦水位降到低水位點，馬達就會自動啟動抽水，當水注滿到高水位後，配水池就會自動發報通知後端停止抽水。

3區處說，他們今晚檢修初步研判，下午的溢流問題出在後端發報停止抽水的訊息始終無法送出所致，造成抽水機無法即時停止抽水，經緊急處理才恢復正常，將再詳查確實的問題所在。

不過附近居民說，這個配水池經常發生池水溢流，小溢流只是自來水隨馬路側溝流掉，這樣的狀況平均1個月多達5、6次，像今天下午的大溢流則是水漲過溝、水洗馬路，浪費掉的水資源甚為可惜，但是1個月也常碰到2、3次。