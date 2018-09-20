中秋前夕 高醫完成6例器官移植家屬團聚

病患經家屬捐贈器官，重獲新生。（記者黃旭磊攝）

2018-09-20 23:37

［記者黃旭磊／高雄報導］從農曆七夕到中秋節前夕，高雄醫學大學附設中和紀念醫院（高醫）成功完成1例心臟、2例腎臟及3例肝臟移植手術，有妻捐腎救夫、兒女捐肝救父母等感人故事。

移植手術病患及家屬今天（20日）於高醫院內團聚，院長侯明鋒帶領移植團隊為家屬切月餅慶生，祝福中秋月圓人團圓，並慶賀重獲新生。

王姓病患（52歲）腎臟衰竭，9月11日由高醫泌尿科醫師柯宏龍協助妻子捐腎救夫，王姓病患透過視訊紅著眼說，「老婆，下輩子要好好照顧妳。」

高醫團隊於1個月內順利完成3例換肝手術，包括2例兒捐肝救父、母及1例女兒捐肝救父。宋姓病患（60歲） 15年來飽受肝硬化之苦，惡化成肝癌，兒捐肝後由高醫醫師李金德、張文燦協助移植，另名王女士罹患肝硬化，也由兒捐肝救命，母子淚擁稱「中秋節一家可以團圓了」。

洪姓病患（60歲）嚴重肝硬化，在農曆七夕情人節由二女兒（31歲）捐肝救父，恢復膚色並容光煥發，女兒笑稱，「情人節手術，爸爸真是前世情人。」

移植團隊並於9月11日完成高屏澎東首例「心臟停止」器官捐贈移植手術，有別於過去「腦死」器捐，短短37分鐘內快速摘取2顆腎臟、2枚眼角膜及皮膚，嘉惠至少6名患者。院方指出，其中1顆腎臟移植至1名洗腎近10年病患，幫助捐贈者遺愛人間，也讓受贈者重生。