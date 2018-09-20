桃市府評估加入CityNet組織 期待國際發聲

2018-09-20 22:04

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府副秘書長邱俊銘日前率團參加「水原亞洲人本論壇」，今天拜訪地方政府永續發展理事會（ Local Governments for Sustainability，簡稱ICLEI）位於首爾的東亞秘書處以及CityNet組織，其中CityNet組織共有135個會員，包含台北市、台中市、高雄市都為會員，桃園市也在評估加入該組織的可行性，期待在國際發聲，獲得更多國際組織認同及支持。

ICLEI成立於1990年，是目前氣候保護工作上最廣受認同的城市聯盟組織，設有全球執行委員會、九個區域執行委員會，東亞秘書處為ICLEI在東亞地區的最高行政組織，主要協助地區台灣、韓國、日本、中國、蒙古等會員城市；邱俊銘等一行人拜會東亞秘書處，由專案管理經理劉敏智接待，邱俊銘也針對桃園發展低碳綠色城市過程與劉敏智進行交流。

至於CityNe組織成立於1987年，是一個致力於亞太地區永續發展城市組織，該組織包含地方政府、非地方政府單位共計135個會員，彼此間透過會員城市與單位間的聯繫交流，進行氣候變遷、災害及永續發展相關知識的分享，並為亞太區域會員城市提供實際的解決方案。

邱俊銘也與CityNet秘書處副秘書長金相範（Kim Sang bum）進行交流，並評估未來加入CityNet網絡組織之可行性，期待未來在國際永續發展上顯露頭角，以獲得更多國際組織的認同及支持。