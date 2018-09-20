桃園三界爺文化祭 10月6日、7日登場

三界爺文化祭系列活動多，今日記者會吸引民眾來打卡拍照。（記者許倬勛攝）

2018-09-20 22:03

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市政府將於10月6日、7日在平鎮區三崇宮前廣場，舉辦「三界爺文化祭」，活動以「敬天、惜地、護水」為主軸，透過靜態展覽、祈福活動及晚會等，介紹在地信仰和水圳系統的關係。

客家人稱三官大帝為三界爺，三界爺負責掌管天、地、水之界，古時農民深信透過供奉掌管自然的三界爺，可令農業拓墾、開鑿水圳、興建埤塘更為順利，因此形成桃園地區跨越閩客族群、與農田水利密不可分的獨特信仰。

市長鄭文燦表示，清朝時代先民以開墾地區劃分信仰圈，不同水圳就形成不同的三官大帝組織，古時透過三官廟集資建立水利工程並分配水權，等同是現代民間的水利會單位，目前桃園有23間三官廟，其中以南區遍佈最多，包括楊梅到新屋的三七圳、平鎮的八字圳、龍潭銅鑼圈地區等，水圳沿線都有三官廟。

市府客家事務局長何明光表示，6日上午10點舉辦「三界爺同堂喜相逢」，集結全市所有三界爺神像至三崇宮並舉辦祈福法會；6日晚間7點有「祈福感恩摸彩晚會」，除客家樂團、戲劇團帶來精彩演出，還能摸彩，有機會將電動車、電視機抱回家；7日上午10點30分辦理鑽轎祈福活動，參與民眾皆可獲得平安紀念幣與平安米；另外，活動期間現場有三界爺主題特展並提供導覽。詳情請至活動官網：（www.rs-event.com.tw/2018sanjieye/）查詢。