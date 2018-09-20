921地震屆滿19年！網紅+機車行老闆 送愛當年重災區中寮

網紅黃明賜（黃小四）（右二）捐贈3部新機車給中寮鄉龍眼林福利協會，讓志工有更安全的送餐車。（記者陳鳳麗攝）

2018-09-20 20:41

〔記者陳鳳麗／中寮報導〕再過幾小時就是921地震19週年紀念日，網紅黃明賜（黃小四）募到3部機車，送給送餐19年的中寮鄉龍眼林協會，汰換每天要跑120公里路的老舊送餐機車，機車行老闆許慶風也熱情響應，加送新輪胎，讓機車未來有汰換的輪胎，確保安全。

網紅黃明賜（黃小四）去年就經由協會理事蕭同宏介紹，開始號召網友募物資到中寮，給眼林福利協會幫助獨老或弱勢民眾，再度與機車行老闆許慶風將3部150CC的新機車送到協會，兩人還並且幫忙志工打菜裝便當，把餐盒送上機車，體會志工為獨居老人和弱勢民眾服務的心情。

黃明賜一口氣向許慶風購買3部機車，許慶風好奇打探用途，得知是做愛心後，立刻決定加入，不只出領牌費及運輸費，更加碼捐贈新輪胎，讓這3部機車將來可汰換輪胎。

黃明賜看到協會辛苦營運的一面後，今天也允諾未來會不定期在網路直播時，協助龍眼林福利協會推展農產品的行銷，提倡公益標，增加協會農產品收入，讓愛心延續下去。

協會總幹事廖振益說，近19年來協會送餐全年無休，送出200萬份餐，志工每天要騎120公里路，現在有新機車，機車已非常老舊，如今有了愛心機車，志工們的安全會更有保障。