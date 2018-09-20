亞洲規模最大東京旅展 台灣館搶眼開幕

觀光協會會長葉菊蘭和觀光局長周永暉帶領駐日代表謝長廷與香川縣知事濱田惠造品嚐東方美人台灣茗茶。（記者林翠儀攝）

2018-09-20 19:52

〔駐日特派員林翠儀／東京20日報導〕亞洲最大的旅展「日本旅行博覽會」（Tourism EXPO Japan），今天起在東京國際際展示場連展4天，位於展場內的台灣館也在上午盛大開幕，親自領軍來日行銷台灣的觀光協會葉菊蘭會長表示，此次帶來了台灣的精英業者和最好的旅遊產品，希望在這次旅展讓各國買家看到台灣，並有豐富的的收獲。

台灣觀光協會與交通部觀光局今年帶來了國內公部門、各縣市政府、旅遊相關產業等超過100個單位、超過200人的代表團盛大進駐旅展，位於展場東二區的台灣館以「Meet Colors！Taiwan」為主軸，各地政府也突顯在地特產強力行銷。

上午的開幕式除了葉菊蘭和觀光局長周永暉之外，駐日代表謝長廷和香川縣知事濱田惠造等人也到場加油打氣。謝長廷表示，根據日本旅行業（JATA）的調查，過去5年黃金週，日本人海外旅遊人氣第一名的景點就是台灣，一切都是官民攜手努力的成果，他也祝旅展成功。濱田在接受訪問時也盛讚台灣館設於展場正中央、最醒目的地方，能獲邀參觀他覺得很榮幸。

葉菊蘭在致詞時表示，每次見到香川縣觀光協會三矢昌洋會長和濱田知事，就覺得我們要更加努力，因為他們非常認真也全力以赴推廣觀光，所以這次我們也帶來了所有精英業者和最好的旅遊產品，其中包括JATA選出的台灣30選景點，希望透過地方政府和業者的共同合作，要把台日旅遊交流人數的失衡變成平衡。

台灣館開幕前，葉菊蘭和周永暉也帶領謝長廷和濱田知事參觀館內各縣市展出攤位，4人在雲林縣的布袋戲舞台玩起了布袋戲，也品嚐了台灣清香美味的茗茶東方美人，濱田知事還在苗栗的攤位試抽了靈籤，最後還與大家共同欣賞了台灣原住民舞蹈。

配合旅展，文化總會從22日到23日兩天在上野公園舉辦「Taiwan Plus 文化台灣」活動，今年結合台灣本土音樂、文化，集結金曲獎菁英團隊（阿爆、黃連煜、陳建年等）與文創品牌─富錦樹，以文化觀光的角度行銷推廣台灣，觀光局也將在22日於晴空塔舉辦街頭表演，現場將以原住民樂舞表演、豐富的觀光旅遊資訊介紹台灣。