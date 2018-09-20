抽驗結果出爐！一般賣場中秋產品合格率達98.2％

食藥署提醒，民眾選購中秋禮盒時應多詳讀包裝標示，瞭解產品內容物、熱量及效期。（資料照）

2018-09-20 21:24

〔即時新聞／綜合報導〕食藥署自8月起聯合地方政府衛生局，對中秋食品進行抽查，昨（19）日公布稽查結果，其中月餅製造業、烘焙坊等中抽驗的163件月餅及餡料，均符合標準合格，而從各縣市傳統市場及超市抽驗1414件的相關中秋產品裡，則有25件因不符合規定，已由衛生局下令回收，並依法處分。

根據食藥署網站公布結果，針對月餅餡料製造業、連鎖或在地知名烘焙業等，衛生局抽驗之163件月餅及餡料，分別通過衛生標準、食品添加物或蘇丹色素之規定，結果均合格，唯其中有1件綠豆椪雖添加「合法」食用色素紅色六號，但未於外包裝標示，被交由所轄地方政府衛生局處辦。

針對各縣市傳統市場及超市，衛生局抽驗月餅、鹹蛋黃、餡料、禽畜水產品、蔬果及烤肉醬等相關中秋產品共1414件，結果合格率達98.2%，只有其中25件不符合食品成分規定，遭下架回收不得販賣，並依法處分業者。

另外，針對網路平台販售中秋禮盒及製造業者，衛生局實際稽查共50家，其中有3家業者登錄資料不合規定、24家未登載食品業者登錄字號及產品過敏原、10家製造業人員未進行健康檢查，經期限內改正後，全數複查合格。

食藥署呼籲，民眾選購中秋禮盒時，應詳讀包裝標示，瞭解產品內容物、熱量及效期，若於網路平台購買，則務必多看、多查、多考量，並留意取貨，才能確保消費權益，圓滿過中秋。