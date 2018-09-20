醫病》妥瑞兒媽媽：妥瑞氏症是一份禮物 不是疾病

洪媽媽（左）認為，家中若有妥瑞氏症的孩子，其實不需要害怕，可以多了解傾聽孩子的想法，適時給予關愛，減少妥瑞兒的自我否定，一同陪伴孩子成長。（記者萬于甄攝）

2018-09-20 20:25

〔記者萬于甄／台南報導〕「妥瑞氏症是一份禮物，而不是疾病！」6歲的洪小弟弟有嘴角抽蓄、搖頭晃腦的情況，時間斷斷續續長達1、2年，家人帶他到奇美醫學中心就醫，才知道是妥瑞氏症，洪媽媽說，或許起初會感到驚恐，但多認識後，也學會調整與孩子的相處方式，間接增加親子關係。

奇美醫學中心兒科部主治醫師林漢斌說，妥瑞氏症好發於2至15歲的兒童，這個階段正是人格心理發展的重要時期，台灣約200名孩童中，就有1名是患者，妥瑞氏症是一種慢性神經生理學機制的病變，而最好的治療方式就是「學會接納與家屬的陪伴」。

來自新竹、現住台南6歲的洪小弟弟，2年前時常嘴角抽搐，彷彿在扮鬼臉，肩膀也會抖動，洪媽媽以為孩子是因為氣喘過敏不舒服，過一陣子情況就消失，但1年前洪小弟弟卻開始發出奇怪的聲音，讓洪媽媽驚覺不對，趕緊帶他就醫，才發現原來孩子是罹患妥瑞氏症。

洪媽媽說，一開始得知時相當驚訝，也很著急不知該如何是好，而且醫生不建議開藥控制，讓她手足無措，更自責是否是自己的過錯，但後來她開始蒐集妥瑞症的相關資料，做好心理建設，逐漸改變想法，調整與孩子的相處模式，更讓孩子了解自己雖然特別但也沒有不一樣。

「妥瑞氏症像是一份禮物」洪媽媽說，治療的過程其實改變的不是孩子，而是她自己，因妥瑞氏症讓她傾聽孩子的想法，也增加親子之間的關係，透過陪伴與了解，給予適當的環境，孩子現抽搐的情況也逐漸緩和。