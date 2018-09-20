碎唸兒子吃泡麵遭奇襲 媽媽吃完偽裝料理後...崩潰了

2018-09-20 19:32

〔即時新聞／綜合報導〕安奈母湯啊！吃泡麵被碎唸「不健康」，恐怕是不少人共有的經驗，不過日前有位熱愛吃泡麵的網友，因為受不了媽媽長年碎唸他「不要整天吃那沒營養的東西！」，讓網友決定要對媽媽惡作劇，將媽媽常吃外帶麵「偷天換日」成泡麵；最後不僅成功誘騙媽媽吃下，不知情的媽媽還直呼好吃！

有網友在知名大學生匿名平台「Dcard」發文表示，他自述自己非常熱愛吃泡麵，對泡麵的喜愛甚至達到了「遍嚐百家」的程度，上了大學之後更是毫無顧忌的狂吃；但是他長年狂吃泡麵行為，讓認為泡麵不健康的網友媽常對網友碎唸「不要整天吃那沒營養的東西！」、「總有一天變木乃伊！」等等，有時還會聯合網友爸一起砲轟他。

被長年砲轟的結果，讓他決定策劃一場「惡作劇奇襲」，想給媽媽一點顏色瞧瞧，網友便在媽媽返家前，自告奮勇去巷口常吃的麵攤買晚餐；回家後，網友依照自己長年吃泡麵的經驗，挑出一款與巷口麵攤購買的麻醬麵口味最像的泡麵，他將買來的麻醬麵吃掉後，將煮好的泡麵偷天換日到外帶碗，佈完局後，就等媽媽上鉤。

結果網友媽在吃這碗麵時，一度吃出口味的差異，網友連忙以「今天是換麵攤老闆的兒子煮」辯解，網友媽不但不疑有他，還稱讚兒子比老闆會煮，直呼好吃；眼見計畫通的網友忍不住笑意，拿出煮完的泡麵外包裝，跟網友媽坦白剛剛她吃的是泡麵，發現自己被騙的網友媽瞬間崩潰「不孝子餵你媽媽吃泡麵喔？！ 怎麼會這麼不孝啊死孩子」，當場讓網友笑倒在地，而餘氣未消的網友媽隔天還傳訊警告「下次再敢餵你老娘吃泡麵你試試看」

網友將他計畫通的經驗分享在網上後，笑翻的網友紛紛回應「你媽也太可愛」、「身體說不要，嘴巴倒是挺誠實的」、「中秋改烤兒子 」，也有網友推薦被譽為最好吃的泡麵「花雕雞麵」，「是時候讓你媽見識台酒的花雕雞麵了」