打破傳統學科分野 台師大教育學院首創不分系

2018-09-20 19:52

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣師範大學擺脫傳統學科分野，教育學院首創大一不分系，整合旗下科系學程資源，讓大一新生自由選讀各專業，等到大二再分流，並以學生學習為中心，盼依此提升學生多方面的專業能力。

台師大教育學院副院長郭鐘隆說，此方案最大困難在於說服教授改變觀念，部分教授擔心上課時非本科系學生會聽不懂，但藉由國外教學趨勢，並說服教授「這些都是科系未來的學生」，終於整合推出不分系，是教育學院的創舉。

郭鐘隆說，學生即使當初選修課程與未來科系要求不符，也能轉作雙主修、輔系，未來可選擇科系有：教育系、社會教育系、公民教育與活動領導系、教育心理與輔導系、健康促進與衛生教育系、人類發展與家庭系等，僅特殊教育系需全師培，大一不能採不分系。

另外，台師大也增設圖書資訊學數位學習碩士在職專班，圖書館長柯皓仁說，現在中小學在推動「圖書教師」，在圖書館幫助學童閱讀書籍，同時因應時代潮流下的數位學習，看見未來有潛在的在職生需增進圖書資訊學，而該專班也將採取非同步數位教學，甚至也把目標推向海外學子，透過數位平台，最快2年修完27個線上學分、提出技術報告，即可拿到碩士學位。

台師大校長吳正己點出，目前台師大畢業生僅15％當老師、30％從事教育事業，不少學生在各行各業，凸顯學校已是綜合性的大學，不僅只有傳統師範之路，透過轉型、突破刻板印象，「師範」是包袱，也是優勢，將透過保留品牌名稱、改革品牌形象來持續精進。