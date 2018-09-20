醫病》B肝未定期追蹤 頭痛才知肝癌轉移腦部

亞大醫院肝膽胃腸科主任陳政國提醒，B型肝炎是肝癌高危險群，要定期接受追蹤檢查。（記者陳建志攝）

2018-09-20 18:08

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名罹患B型肝炎多年的許姓男子，未定期追蹤檢查，近半年來常感到頭痛，甚至開會時臉部還會不自覺扭曲，就醫檢查赫然發現腦部出現腫瘤，經開刀切除病理檢查，才發現是肝癌轉移，肝臟並出現一顆4公分腫瘤，經接受肝癌栓塞治療，並配合標靶藥物控制，病情逐漸穩定。

亞大醫院院長許永信表示，這名患者擔任公司主管，近半年來常出現頭痛，有時開會臉部還會不自覺抽搐，經核磁共振檢查，發現腦中有一顆3.5公分的腫瘤，經安排手術切除後，病理檢查確認是肝癌的轉移性腦瘤，立刻轉介肝膽胃腸科接受治療。

亞大肝膽胃腸科主任陳政國表示，詢問後患者表示罹患B型肝炎多年，但未定期回診追蹤，經腹部超音波檢查，果然在右肝葉發現1個4公分大的腫瘤，因靠近下腔靜脈導致轉移至腦部及肺部，透過肝癌栓塞，配合標靶藥物治療，病情顯著進步。

陳政國表示，癌細胞會產生特殊的酶，並溶解及破壞周圍組織，且因表面結構特殊，使癌細胞間黏著力低，容易從原發部位轉移到其他器官，該名患者就因肝癌細胞突破小血管屏障，隨血液循環流到腦部後，在腦部形成惡性腫瘤，強調肝轉移到腦較罕見，存活率多半不超過半年，隨著醫學進步，患者仍有機會透過栓塞，配合標靶藥物治療，控制且延長生命。

陳政國提醒，B型和C型肝炎的民眾，是罹患肝癌、肝硬化的高危險群，除了要依照醫師建議定期回診，平時也應該不熬夜、不酗酒，維持規律正常生活，且不服用來路不明藥物，減輕肝臟負擔，避免肝癌找上門。