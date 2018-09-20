必看！中秋節彰化各鄉鎮垃圾清運情況

彰化縣中秋節當天，有許多鄉鎮正常清運垃圾。（資料照，記者劉曉欣攝）

2018-09-20 18:00

〔記者劉曉欣／彰化報導〕中秋節當然就是要烤肉，烤肉後當然就有成堆的垃圾，那到底收不收垃圾呢？

中秋節是國定假日，原本大多數鄉鎮市是停收垃圾，但許多鄉鎮公所考量到中秋節垃圾多，加上中秋節前的星期六或是星期日有的也沒收運垃圾，因此，有20個鄉鎮市在中秋節當天都有安排固定路線或是定點來收運垃圾，方便民眾倒垃圾。

根據彰化縣環保局調查全縣26個鄉鎮市中秋節垃圾收運情況，除了花壇、埔心、田尾、溪州、竹塘、二林等6個鄉鎮停收垃圾以外，其餘都有安排清潔隊員出勤；其中，彰化市與和美則是採取定點收運垃圾；其餘18個鄉鎮市則是正常清運垃圾。

彰化市在中秋節當天，原有路線停止清運垃圾，6大定點垃圾則是照常服務，分別為中正路2段（彰安國中前）、南平街（延平公園入口旁）、中興路（南郭國小網球場對面）、一德南路、公園路（城鄉發展局）、三民路（兒童運動公園），定點收運時間為上午6點30分到8點30分。

和美鎮清潔隊表示，今年中秋節有安排市場路線、A路線、B路線清運垃圾，並特別日間定點收垃圾，也就是愛華路與仁美路口的廣停三停車場，和美圖書館後方，時間為早上8點到下午5點，希望民眾能多加運用。

中秋節當天正常收運垃圾的鄉鎮市有：芬園、秀水、鹿港、福興、線西、伸港、員林、社頭、永靖、溪湖、大村、埔鹽、田中、北斗、埤頭、大城、芳苑、二水。

彰化縣各鄉鎮中秋節收運垃圾一覽表。（彰化縣環保局提供）