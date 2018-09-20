客運運價喊漲2.83％ 客運公會再送調漲案

客運公會今天再申請調漲運價，漲幅2.83％，公路客運起跳價從25元漲至26元，以統聯客運台北─竹山來看，單趟漲幅可達6元。（資料照）

2018-09-20 17:04

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕近來油價持續走揚，客運成本不斷提高，中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會秘書長謝界田說，今天已依照客運臨時調整機制（CRF），向交通部公路總局申請調漲客運基本運價，根據8月份柴油平均價格26.72元來算，基本運價可從2.97元調漲至3.054元，漲幅約2.83％，公路客運起跳價將從25元漲至26元；以統聯客運台北─竹山、彰化客運彰化─埔里路線來看，單趟漲幅都可達6元，日統客運台北─北港路線也可調漲5元。

公路客運運價目前是依物料、人事、維修、折舊、油價等18項成本精算，政府訂定運價上限後，業者再自行訂定票價，但最高不得超過運價上限；18項成本每2年可檢討1次。但因為油價對於客運成本影響很大，95年起交通部增加浮動油價機制，依中油公告每月平均油價，可機動調整運價。

根據客運調整機制規定，油價下跌時，客運業者須於兩週內調降票價，但是上漲時，業者每次調漲運價，中間需間隔4個月時間。今年1月客運已調漲1次運價，6月再送遭公總「柔性勸說」希望共挺時艱，因而作罷，客運公會今天再申請調漲運價。

謝界田說，客運業者今年油的成本與去年同期相比，彰化客運約增加500萬元，統聯客運增加2000萬元左右，真的是到了需要調漲票價的時刻；且相關運價調整規則都是政府訂的，業者依照規定來申請，應該沒有理由不准；否則依照中油估算，平均油價到9月底將達27.7元，公路總局越慢核定，屆時調漲幅度就會越大，民眾感受票價調漲程度也會越深，希望公總這次可以不要再擋。