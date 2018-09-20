歌劇院辦桌啦！台灣國樂團《寶島辦桌》週末澎派開席

2018-09-20 17:46

〔記者何宗翰／台中報導〕「辦桌」是台灣最具特色的傳統飲食文化，除了總舖師因地制宜的精湛廚藝外，擺盤、取菜名、出菜順序也無處不講究，還有街坊親友幫忙當「水腳」的濃厚人情味，台灣國樂團9月22、23日將在台中國家歌劇院中劇院，演出《寶島辦桌》劇場音樂會， 用國樂訴說總舖師嫁女兒的故事。

台灣國樂團團長劉麗貞表示，婚喪喜慶、新居入厝、彌月慶生、尾牙春酒、廟會慶典都少不了辦桌，《寶島辦桌》以這項文化資產為素材，運用鍋、碗、瓢、盆、爐灶、柴火、桌椅，搭配搭配吹管、拉弦、彈撥、打擊各種傳統樂器，生動表現辦桌技藝，並加入張孟逸、王婕菱、陳振旺、謝玉如等歌仔戲演員，刻劃總舖師嫁女兒的心情與不捨。

導演王立安表示，《寶島辦桌》描述總舖師阿旺師要嫁女兒，亦父亦母的他心情很複雜，辦過無數場辦桌的他，這次是他人生最重要的一場，劇情由《買菜》、《料理》、《迎賓》、《上菜》展開；舞台上的水腳、廚師都由國樂團團員飾演，對習慣端坐在舞台上的他們是一大挑戰。

飾演廚師長的樂團首席劉貞伶表示，2016年首演時團員們剛開始是排斥的，畢竟跟以往的表演方式大相徑庭，但經過這幾年的磨合與嘗試，大家越來越樂在其中。

王立安說，今年度加入了拉弦與彈撥聲部，是鋪陳故事、渲染情緒的生力軍，演出《送嫁》這個橋段時，所有人都忍不住流下眼淚，拉弦尤其是催動情緒的最重要利器，明明要忍住嫁女兒的傷感了，拉弦組卻自動放送悲傷音樂，讓人傷上加傷。

音樂設計王乙聿表示，《寶島辦桌》中還運用了日治時期發明的「喇叭弦」，琴桿上方裝置一個金屬大喇叭口，像是有人拿著大聲公講話，安排在《上菜》曲目中，比擬作人聲邊唸、邊唱來為觀眾介紹10道菜名，也是不容錯過的精彩橋段。