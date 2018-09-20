南市養雞協會研發「雞肉月餅」 愛心助弱勢

南市養雞協會捐贈200盒咖哩雞肉酥餅禮盒給南台南家扶中心。（記者蔡文居攝）

2018-09-20 16:07

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市農業局輔導南市養雞協會透過產學合作，以雞肉代替豬肉為食材，以雞胸肉研發雞肉月餅，今天（20日）在家扶基金會南台南家扶中心會議室舉辦「雞肉酥餅遞愛心，公益結合度中秋」記者會，捐贈200盒咖哩雞肉酥餅禮盒給南台南家扶中心。

南市養雞協會今年以土雞肉的雞胸肉部位為主食材，媒合傳統糕餅店合作，手工製作「咖哩雞肉酥餅」，並將製作200盒咖哩雞肉酥餅禮盒捐贈南台南家基金會南家扶中心，讓弱勢家庭同享溫馨的中秋佳節。

南市養雞協會表示，相較於豬肉在糕餅類的普遍使用，生鮮土雞雞肉更少被用於糕餅製作，這次採用其嘗試應用於糕餅上，主要是讓國產土雞肉可以增加其加工的應用性，希望生鮮土雞肉與咖哩辛香料巧妙結合的「咖哩雞肉酥餅」，成為伴手禮新選擇，並增加雞肉加工後的附加價值，同時也藉此拋磚引玉，盡一份畜牧產業的社會責任。

南台南家扶主任李保良表示，感謝南市農業局及南市養雞協會的愛心促成這次的公益捐贈，不僅讓南家扶的200戶弱勢家庭能在中秋佳節前品嘗美味健康的酥餅，也讓社會愛心廣為流傳。