全球最大規模陶藝大會 30日在新北市舉行

2018-09-20 16:27

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市鶯歌陶瓷博物館成功爭取第48屆國際陶藝學會會員大會（The 48th IAC General Assembly and Congress－IAC New Taipei City 2018）9月30日在新北市舉辦，預計將有來自全球47國、超過300位的藝術家、作家、收藏家、美術館和博物館策展人等專業人士來台與會，並邀請台、日、韓、法、英、印尼、印度、澳、美、匈、義、伊朗、中等24位講者進行專題發表。

大會期間還有在國立台灣藝術大學展出的「國內展－陶響世代：探索臺灣當代陶藝」、在陶博館展出的會員主題展、會員小品展與遍布全國各縣市的32檔台灣衛星展，以及「2018台灣國際陶藝雙年展」。

吳秀慈說，國際陶藝學會（International Academy of Ceramics，簡稱IAC）是聯合國教科文組織唯一認可的國際陶瓷組織，總部設在瑞士日內瓦，自1952年成立至今已超過66年，藉由研討會、展覽及出版品等方式達到傳遞陶藝文化的目標，目前有超過67國、696位個人及團體會員，台灣會員有15位，陶博館則是在2005年加入團體會員。

吳秀慈說，國際陶藝學會會員大會是全世界最大規模的國際陶藝盛會，主辦單位除安排各國專業人士參加會議外，另安排國內旅遊及新北市文化歷史、驚艷水金九及北海岸藝術家等文化體驗之旅，讓與會者能夠從多種面向認識台灣。