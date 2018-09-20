醫病》醫生：你想扮活屍嗎？ 讓17公斤厭食症女子吃東西了！

26歲俄羅斯的女子卡莉亞吉娜患有厭食症，體重僅有17公斤。（@marynova888 Instagram）

2018-09-20 16:37

〔即時新聞／綜合報導〕一名26歲來自俄羅斯的女子卡莉亞吉娜（Kristina Karyagina）患有厭食症，體重僅有17公斤，通常每天只吃幾片水果，日前在一名電視明星的幫助下去就診，醫生以嘲笑她的極端方式問他是不是想扮「活屍」，終於讓她吃東西，卡莉亞吉娜的母親更表示，看到女兒吃下當地食物「卡莎」（kasha）時她簡直無法相信。

綜合外媒報導，醫生格蘭（Yan Goland）對卡莉亞吉娜說：「你有沒有想過要在恐怖電影中扮演活屍？」儘管話語殘忍了點，但似乎頗具成效，卡莉亞吉娜在接受治療後吃進「卡莎」，俄羅斯的當地食物，由煮熟的蕎麥或類似穀物所製成的粥。

據了解，卡莉亞吉娜從高中時便患有厭食症，多年來一直節食，一天的食物只有幾片水果，過去死於厭食症的人體重通常約40磅到56磅（約18公斤到25公斤），卡莉亞吉娜目前的體重已經低於這個標準值，直到接受治療後才開始進食其他食物。

據《每日郵報》報導，曾患厭食症的明星瑪麗亞·科克諾（Maria Kokhno）向自己以前的醫生格蘭尋求幫助，更透過個人的社群媒體向大眾分享卡莉亞吉娜的故事，集資籌措醫療費用讓卡莉亞吉娜接受治療，目前已籌得1220英鎊（約50萬台幣），科克諾身有同感的說道：「我懂即使知道自己快死了，仍無法進食的感受。」

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