台電老員工親手栽種 加羅林魚木獲台北樹益獎

台電員工陳林金30年前與已故同事陳文望種下加羅林魚木，圖為開花盛況。（台電提供）

2018-09-20 15:51

［記者簡惠茹／台北報導］台電老員工陳林金與過世的同事陳文望，30年前在台電辦公室旁親手嫁接種下20公分枝條的加羅林魚木，現在不但長成15公尺大樹，每年4月花期更會有黃白花盛開，獲得第一屆台北樹益獎。陳林金說，可惜同事來不及看到花開就過世，如果能看到樹木茁壯又得獎，一定相當開心。

台北市政府文化局表示，台北市率全國之先，設立「台北樹益獎」，景美國小、台電公司、福田樹木保育基金會、天蕊、樹花園、廣容綠化等公司獲獎，今天在台電大樓舉行頒獎典禮，其中台電的加羅林魚木更是台北2000多棵受保護樹木中唯一的魚木。

台電的加羅林魚木種在大安區溫州公園斜對面，是台灣少見的外來種，當初從20公分的枝條，長成現在15公尺的大樹，63歲的台電員工陳林金35年前因公務之餘愛好園藝，與同事陳文望在辦公室旁，親手種下這棵小樹苗，每每颱風侵襲時，陳林金更是擔心樹木被強風吹垮，但是陳林金說，還好樹木很有福氣，每每撐過強颱，附近大樓更形成天然屏障。

陳林金與同事一同種樹時，其實誤以為所種的是「菩提樹」，沒想到樹木卻在十幾年後長出美麗的黃白花朵，花開得當下相當感動，不過陳林金也感慨的說，可惜陳文旺來不及等到樹木開花就過世了，但是現在每年四月花期看到黃白花盛開，看到樹木越加茁壯，更成為台電之寶，今年還得獎了，心裡覺得很欣慰。

但是加羅魚林在2013年到2014年間，由於樹木被困在圍牆內停車棚與變壓油槽間，生育環境狹小對樹木生長不友善，根部都浮起，花期也逐漸縮短，台電表示，為了給老樹一個適合生長的空間，2016年配合市府世界設計之都政策，透過環境改造，遷移變壓油槽、拆除圍牆並導入公共藝術「魚木的心跳」，同時進行樹木棲地改善與整體空間環境改造，營造受保護樹木的藝術人文景觀空間。

文化局表示，第一屆「台北樹益獎」分為權管類、宣導類、技術養護類三大類，權管類得獎者分別是景美國小的百年夫妻金龜樹和台灣電力公司的加羅林魚木；宣傳類得主則是福田樹木保育基金會；技術養護類得獎者分別為搶救老樹樹癌專長的「天蕊股份有限公司」、褐根病救治與樹藝專長的「廣容綠化有限公司」，與發展原樹型移植與樹藝專長的「樹花園股份有限公司」。

值得一提的是，樹益獎獎座相當吸睛，文化局表示，由台灣第一位以雕刻研究取得博士學位的藝術家、國立台灣藝術大學雕塑系賴永興系主任量身打造，獎座「樹屋」以雕塑造型、抽象化手法，呈現人類居住的城市建築與樹木之間的關係，並賦予版本編號的雕塑藝術，希望傳達市政府及市民的感謝之意。

台電加羅林魚木每年四月花期就會開出黃白花朵。（台電提供）

台電加羅林魚木每年四月花期就會開出黃白花朵。（台電提供）

台北市政府文化局今天在台電大樓舉行台北樹益獎頒獎典禮。（記者簡惠茹攝）