好特別的同樂會 920不老長者揪甘心

2018-09-20 15:32

〔記者張聰秋／彰化報導〕下個月就是重陽節，彰化縣政府今（20日）在縣立體育館舉辦「920（足愛你）重陽樂活同樂會」活動，全縣26鄉鎮市共27所樂齡學習中心長者參加，難得成群銀髮長者能夠相聚同樂，大家一起唱歌、跳舞、玩闖關遊戲，相互觀賞樂齡學習中心才藝演出，表演者、觀賞者雙重身分，高興的心情全寫在臉上。

人口近128萬的彰化縣，去年，65歲以上老年人口比例超過14％，邁入高齡社會，今年已經達到15.2％。

隨著老年人口的增加，為長者營造學習環境刻不容緩，2008年開始設置樂齡學習中心，第1年在芬園鄉、埤頭鄉、埔鹽鄉、線西鄉、溪湖鎮、秀水鄉、彰化市、埔心鄉共8個鄉鎮市，2009年再設置11所樂齡學習中心，去年「一鄉鎮一樂齡」達標，今年邁向樂齡學習中心開辦第10年，全縣已有27所樂齡學習中心。

27所樂齡學習中心，推動5大核心課程，包括高齡長者設計生活安全、運動保健、心靈成長、人際關係、社會參與，讓長者們活到老學到老，銀髮生活也能過得多采多姿。

今天活動，縣長魏明谷到場與長者同樂，頒獎表揚持續10年勤學獎暨終身學習獎，也說明縣府推動「孝順三六九」重陽敬老金的社福政策，祝福每位長者健康久久久，廣設在地巷弄長照站、推動長者共餐服務，為長者打造銀髮樂活的新天地。