南投觀光感謝祭10月開鑼 頂級飯店免費入住

2018-09-20 15:38

〔記者張協昇／南投報導〕為提振南投縣觀光產業，南投縣政府將從10月起舉辦為期5個月的2018觀光慶典南投感謝祭活動，10月10日上午將開放民眾上「南投好好玩 」網站搶序號，憑序號即可享有縣內飯店、餐飲、遊樂區、遊船業及伴手禮等5大觀光產業優惠措施，並參加每月抽獎，有機會入住縣內日月潭雲品、清境老英格蘭及溪頭米堤、妖怪村等頂級飯店，且只要持序號消費，還能參加終極抽獎，抽中汽車大獎。

南投縣長林明溱及縣府觀光處長王源鍾，20日正式宣布2018觀光慶典南投感謝祭活動，將從10月10日上午10點10分起，開放民眾上「南投好好玩 」網站，憑臉書或e-mail帳號註冊後即可索取優惠活動序號，5大觀光產業每個產業將釋出6000組序號，共有3萬組序號，每種產業可各索取1組序號，當日起至108年2月4日除夕夜晚間11時59分59秒止，憑序號到縣內約兩百家參與活動的店家消費，即可享打折等優惠。

林明溱表示，除透過感謝祭活動回饋消費者，並加強為南投觀光產業行銷外，縣府也積極規劃打造各項觀光建設，包括清境高空觀景步道第2期工程已開工、全國跨距最長達360公尺的信義鄉雙龍吊橋也預定明年1月完工，並已送件爭合歡山為亞洲第2座經認證的國際暗空公園等，盼能吸引更多國、內外旅客到南投觀光，讓南投縣朝「 觀光首都」繼續邁進。