連結百年新竹公園 新竹玻璃設計藝術節有當代設計感！

新竹市兩年一度的玻璃設計藝術節29日起到10月7日，今年強調設計感，吸引不少年輕玻璃藝術工作者投入參展。（記者洪美秀攝）

2018-09-20 16:04

［記者洪美秀／新竹報導］2年一度的新竹市玻璃設計藝術節29日起在玻工館和風livehouse登場，今年加入設計元素，以「光動LIGHT- DRIVING」為策展主題，有20多組跨界設計師，連結在地生活與文化的玻璃工藝，讓玻璃也成為藝術與工藝品，此外玻工館經過整修後，除視覺上可通透與新竹公園相連結，整個展場更開闊，全新的當代藝術空間，讓人眼睛為之一亮。

新竹市的玻璃傳統工藝已有很長的時間，包括擁有生產玻璃所需的原料「矽砂」和「天然氣」，玻璃產業在新竹已有93年發展史，市府每兩年舉辦一次的玻璃藝術節，今年更進一步，加入「設計」的視角，希望為城市和產業創造連動新契機。

副市長沈慧虹說，玻璃設計藝術節今年已是第13屆，今年以「光動LIGHT- DRIVING」為主題，不僅設計感十足，更透過光與設計理念，發揮玻璃的多樣性，更透過展場空間的重新裝潢，讓展覽脫離單一陳列，且透光性的展示空間與戶外的百年新竹公園相呼應，讓玻工館現代感十足，充滿當代美術館氛圍。

策展人王耀邦說，今年玻璃設計藝術節結合在地工廠與企業、民間農林與風土，呈現出玻璃的多樣性與未來感，除有靜態展覽和動態表演，也會產出「金玻獎玻璃藝術暨設計應用創作比賽」的得獎作品展，今年會展出十五件入選作品，除「單一媒材類」、「複合媒材類」，今年還首度增設「工業設計類」與「新秀獎」。

除了玻工館，在風livehouse展場，也規劃六個展區，結合玻璃與光的特性，有如一場玻璃音樂藝術饗宴，還有建築大師簡學義的戶外藝術裝置，假日還有舞蹈、音樂、DJ、藝術等表演。

很多藝術家也發現玻工館的整體空間變得很不一樣，整修後的玻工館，一樓第一、二特展區，硬體視覺以最單純的黑、白色為基調，襯托出純淨的「玻璃」；還可在玻璃藝術空間的透視窗，與窗外的百年新竹公園相呼應。

二樓常設展區，由「歷史」、「工藝」及「產業」三個面向，展示玻璃歷史、玻璃藝術、玻璃生活，也有各種不同的玻璃技法和國內外知名玻璃工藝大師典藏作品。

文化局長廖志堅說，今年玻璃設計藝術節，翻轉傳統意象，透過跨世代跨領域設計師、藝術家、攝影師、建築師的參與，走入新竹在地生活，激發出新竹玻璃在產業、文化、生活、設計之間的火花，29日到10月7日，每天上午9點到下午5點展出，可洽：03-562-6091。