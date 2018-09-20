新豐「最毒海岸線」掰掰！ 有害集塵灰開工挖除

新豐鄉海岸一包包裝有有毒害集塵灰的太空包，新竹縣政府今天下午開工挖除，要讓「最毒海岸線」的臭名走入歷史。（記者黃美珠攝）

2018-09-20 16:22

〔記者黃美珠／新豐報導〕被批評是「最毒海岸線」的新竹縣新豐鄉鳳鼻隧道西側海岸，在中央緊急「金援」3800萬、台灣鋼聯（股）公司無償幫忙清運處理下，今天下午2點正式開工挖除被非法棄置的1380立方公尺有害集塵灰，計畫年底前完成。而為免場址南側、鄰近海洋的一般廢棄物可能因邊坡坍塌滑動而流入海洋，這次工程也將一併用石籠工法做好護坡，至於北側則用周圍的營建廢棄物做復原。

新竹縣長邱鏡淳直言，這個「最毒海岸線」的場址土地分屬縣府、林務局、國防部所有，過去幾10年因公部門疏於管理，才會讓不肖之徒有機可趁。他不想追究，但願意用勇於承擔的態度，要求所屬未來要積極管理，並持續追查涉嫌偷倒者予以嚴懲。

邱鏡淳說，這個集塵灰的移除工程歷經5次公告才終於標出，他要特別感謝環保署補助3800萬工程款，給新竹縣洗刷最毒海岸線的惡名。

另外，他更要特別向免費代為做最終清運處理的台灣鋼聯致謝。因為這次的中央補助款只能支應開挖跟篩分的工程，後續的外運最終處理，以集塵灰1380立方公尺的體積，換算重量大約是2200多公噸，委外的清運處理費需要另一個3000多萬才能徹底解決，這個部分多虧有台灣鋼聯免費協助。

縣府環保局說，根據環保署的調查資料顯示，新豐海岸被非法棄置廢棄物的區域南北長約2公里，就在新豐竹北區域垃圾掩埋場外沿岸，總共約有3萬5629立方公尺。當中屬於有害事業廢棄物、集塵灰的數量是1380立方公尺，占總量約4％；爐碴約有4268立方公尺，占總量約12％；營建廢棄物約3931立方公尺，占總量約11％；家戶垃圾約2萬6050立方公尺，占總量約73％。

其中，用太空包非法丟棄在場址南端400公尺長海岸的廢棄物，覆土下堆砌約2到3層，分析後顯示除具高濃度的鐵、鋅、鉛含量，也都有煉鋼業集塵灰的反應，戴奧辛檢測值為2750到4470皮克（p/TEQ/g），高於管制標準1000皮克，確定就是電弧爐煉鋼業集塵灰。

所幸廢棄物下方的原生土壤初步檢驗並無遭污染現象，沿岸的海砂經採檢後發現，鎳、砷、鋅介於上限值與下限值間，戴奧辛沒有明顯偏高的狀況。

另外，在場址北側100多公尺長的海岸也有發現有害廢棄物，原則上是煉鋼業爐渣微粒混雜微量集層灰所致，也將在這次工程中一併移除。

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