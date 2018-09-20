愛、友誼與親情 「相聚舒曼夜」週末台中歌劇院登場

2018-09-20 15:25

〔記者何宗翰／台中報導〕舒曼是十九世紀浪漫樂派的領導人物，妻子克拉拉、好友孟德爾頌，後輩布拉姆斯都在音樂史上留名，米羅室內樂集9月22、23日將於台中國家歌劇院小劇場舉辦「相聚舒曼夜」音樂會，以沙龍音樂會的氣氛，請觀眾穿越時空回到舒曼夫婦家，回顧他們的愛與友誼。

米羅室內樂集由小提琴家郭立功、蔣明怡，中提琴家李育潔、大提琴家王郁文組成，曾受邀到法國卡薩爾斯音樂節、盧丹樂壇新秀音樂節、巴黎「風之谷」音樂節、諾曼第Lucerne修道院音樂節、布列塔尼海角音樂節演出，也獲得歐洲Hortus唱片公司青睞，錄製「Presencias」專輯全球發行。

團長郭立功表示，這次音樂會再度邀請到法國鋼琴家、巴黎市立音樂院教授Cédric Lorel，擔任鋼琴獨奏，從克拉拉的小提琴、鋼琴二重奏「浪漫曲」開始，到舒曼的大提琴、鋼琴二重奏「慢版與快版」，到孟德爾頌難度很高的第六號弦樂四重奏，以舒曼的鋼琴五重奏結尾。

郭立功說，「第六號弦樂四重奏」是孟德爾頌紀念過世姐姐的曲子，悲憤且情感濃烈，有很多重量和力度，對演奏者的體力及肌肉專注力都是很大的挑戰；舒曼的鋼琴五重奏則是他寫給克拉拉的結婚禮物，見證兩人的愛情。

二度來台的Cédric Lorel表示，對台灣的人情味印象深刻，這次將在音樂會演出舒曼和布拉姆斯的兩首鋼琴獨奏曲，穿插在大曲間，讓觀眾在聽覺上不會疲累，也希望透過這次音樂會，讓大家注意到克拉拉除了是天才少女鋼琴家外，較不為人知的作曲才華。