醫病》六旬婦無症狀突血尿 乒乓球大腎結石卡腎

曾女士（粉紅衣服者）腎長了近乒乓球大小的結石。（吳亮儀攝）

2018-09-20 14:55

〔記者吳亮儀／台北報導〕61歲的曾女士今年七月間半夜突然有血尿，經檢查後發現是腎結石又復發了，檢查發現腎結石超過三公分，幾近一個乒乓球的大小。

夏天氣溫高、流汗多、尿量少，腎結石求診患者會增加四到五成，新光醫院外科部部長暨泌尿科醫師黃一勝說，尿路結石中最讓醫師頭痛的是腎結石，因為腎臟血管豐富，對於年紀大或有多重疾病的患者，開刀風險高。

黃一勝說，若遇到頑固型結石、鹿角形結石 、2.5公分以上的巨大或複雜的結石患者，體外震波碎石手術須4到5次、且完全排出結石成功率較低。

吸石清導管的研發者，美國外科學院院士萬肖蓬博士發明「吸石清導管」有一項優點是，它大幅避免軟式輸尿管鏡高損壞率的情況及降低患者術中風險。

要避免腎結石，黃一勝建議檢視每天的「排尿量」，一般人無論在室內或戶外工作，每天排尿量應達1500C.C.以上，結石患者更應達2000C.C.以上，但腎功能嚴重較差者應詢求醫師指示。

萬肖蓬實際示範吸石清導管。（記者吳亮儀攝）

腎結石實際碎石。（記者吳亮儀攝）

腎結石實際碎石。（記者吳亮儀攝）