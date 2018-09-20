北市試辦智慧安全公車 引入先進駕駛輔助系統

台北市公車引進先進駕駛輔助系統，盼加強公車安全。（記者黃建豪攝）

2018-09-20 14:44

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市公共運輸處與客運業者今天上午召開聯合記者會，宣布在20輛公車先試辦「先進駕駛輔助系統」，主要有前方碰撞預警、 車道偏離預警、疲勞駕駛偵測、行車視野盲點警示、行車平穩度偵測及內輪差警示共6項功能，會以影像偵測方式，再透過人聲警示音來警告駕駛，希望駕駛疲勞或視線死角造成的公車事故。

公運處指出，台北市為打造智慧安全公車，向交通部提案後，引進的先進駕駛輔助系統，希望藉由相關設備偵測駕駛行為，若有不當駕駛行為或危險情形發生，系統會適時發出警示提醒駕駛，同時記錄並回傳事件資訊供日後研究分析使用。

大都會鄧姓駕駛指出，其實公車駕駛會出狀況，大部分都是閃神或累了才會撞到。而記者會的示範公車可發現，先進駕駛輔助系統中的疲勞駕駛偵測，就是在駕駛面前駕駛攝影機，隨時偵測駕駛的臉部跟眼球，並感測車體距離，提醒公車前方、左側及右側狀況。

公運處表示，先進駕駛輔助系統目前先投入500萬元，於大都會客運260路、指南客運208路、新店客運643路、大有巴士212路及欣欣客運611路等5條營運路線各4部公車，共計完成20輛駕駛輔助系統裝設，將試辦至少一年，將蒐集到的相關數據，做為後續優化服務及分析駕駛行為的參考，再視結果決定是否擴大辦理。