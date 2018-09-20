賞鯨船離鯨群太近惹議 業者：保持怠速避免干擾

2018-09-20 14:44

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮外海近2日抹香鯨大爆走，還游到賞鯨船附近，距離近到連換氣噴水都直接灑在遊客臉上，引起民眾驚呼，但有生態旅行作家見狀質疑賞鯨船距離鯨豚太近，呼籲官方應制定「賞鯨規範」，避免叨擾海洋生態。業者強調，花蓮賞鯨業彼此都有默契，只要發現鯨豚出沒，在500公尺範圍內就會保持船隻怠速，避免造成干擾。

有「潛水高手」封號的抹香鯨，近日接連現蹤花蓮外海，讓賞鯨民眾「鯨喜」不斷，並主動浮在海面上與遊客及船隻近距離接觸，甚至出現磨蹭船隻動作，展現高度親和力。

但有生態旅行作家昨在臉書分享抹香鯨影片，質疑「雖然抹香鯨實在美到爆炸，但賞鯨船是否離抹香鯨太近了呢？台灣賞鯨業發展至今已超過20年，但卻沒有官方制定相關法規規範，台灣到底何時才會有「賞鯨規範」呢？

花蓮縣政府農業處漁牧科長黃耀興回應，目前縣府沒有制定任何賞鯨規範，全依漁業署制定的規範來執行，花蓮3家賞鯨業者為讓賞鯨豚活動能永續發展，彼此之間都有自律規範，若要訂定「自治條例」，得邀集相關專業人士制定，程序較繁瑣，目前尚未規劃。

他說，漁業署曾就賞鯨業務召開2次公聽會，然限於無法源根據，只能列成「賞鯨事業注意事項」，共有6大點，分別是距離鯨豚300公尺即應減至無浪速、應由側後方接近、距鯨豚80公尺，應減至怠速、避免多艘船同時包圍觀賞一群鯨豚、對母子群要保持更遠距離及離開鯨豚船隻應保持無浪速度等。

賞鯨業者呂世明也說，台灣賞鯨活動發展至今，確實沒有制定相關法規，但花蓮多家賞鯨業者都有彼此默契，只要發現有鯨豚出沒，船隻在接近鯨豚的500公尺範圍內，就會將船隻保持怠速狀態，盡量避免干擾到鯨豚活動。

他強調，這2天出海觀察到的抹香鯨應是幼鯨，抹香鯨通常會浮出水面噴水換氣後，快速沉入海底並需等待很長時間後才會再現蹤，但影片中的抹香鯨噴水換氣後，並未立刻沉入海中，而是主動游到船隻旁邊浮窺及貼近船頭前進。

呂世明說，鯨豚浮窺就是將頭部與胸鰭揚升出水，然後再逐漸地下沉、隱沒於海中，目的在於環顧四周，而在船隻保持停滯不動卻出現磨蹭船隻的動作時，在遊客眼中雖被解讀為「撒嬌」，但也有覓食、止癢或找尋媽媽等各種可能性。