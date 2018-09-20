基隆12所準公共幼兒園簽約 送托月繳4500可回溯自8月

2018-09-20 15:03

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市12所私立幼兒園今天與市府簽約成為準公共幼兒園，家長送托每月僅需支付4500元，差額則由政府補助，學費補助還可回溯自8月1日。

行政院「準公共幼兒園」政策8月上路，市府表示，目前公私立幼兒園（含分班）共計102園，其中公立幼兒園46園、非營利幼兒園2園、私立幼兒園54園，簽約後基隆市準公共幼兒園比率達22.22%，較全國平均約5%高出許多。

除了準公共幼兒園，基隆市也朝「國小校校有附幼」以及「一區一非營利幼兒園」方向設置，基隆市國小41校，已有38校設有附幼，另有3所專幼及5個公立幼兒園分班，普及率達95.12%，共提供3408個收托名額。

另非營利幼兒園部分，七堵區的百福國中非營利幼兒園、信義區的信義國中非營利幼兒園，已開始招生，中正區的正濱國中、暖暖區的暖西國小、中山區的中山國小、安樂區的武崙國小舊校區（社區大學）、仁愛區的南榮國中，也都將設置非營利幼兒園，共提供866個收托名額，預計在2020年招生。

教育處長陳素芬表示，基隆市努力提供平價、優質的幼兒托教環境，提供家長多元型態的幼兒園選擇，預估2020年後，基隆市公共化及準公共化幼兒園的設置比率將達60.75%，讓基隆市的年輕人願生、樂養，滿足雙薪家庭托育需求，減輕家長育兒負擔。

基隆市準公共幼兒園名單：

安樂區：私立長庚森林幼兒園、私立安琪兒幼兒園。

仁愛區：私立雙全幼兒園。

暖暖區：私立吉貝兒幼兒園、私立小象幼兒藝術幼兒園。

七堵區：私立小象幼兒園、私立安特幼兒園、私立艾佛頓幼兒園、私立小象童寶幼兒園。

中山區：私立愛米爾幼兒園。

中正區：私立海大幼兒園。

信義區：私立啟賢幼兒園。