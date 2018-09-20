高雄文藝獎揭曉得獎名單 文化公益與團體首度入選

2018-09-20 14:33

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市府今天公布「2018高雄文藝獎」得獎名單，巴代、王隆興、張新國、盧明德與財團法人文學台灣基金會等5位得主獲獎，高市府將於12月舉行頒獎典禮，致贈每人奬座一座及獎金50萬元，感謝他們對高雄藝文發展與保存的卓越貢獻。

今年文藝奬受理36件推薦案，評審團選出巴代（文學）、王隆興（文化公益）、張新國（傳統藝術）、盧明德（視覺藝術）與文學台灣基金會（文學推廣）等5名得主。

評審團認為，本屆得主都是長期在地深耕，且具感染力、創新力及續航力者，對文化抱持著熱情堅定的信念，也為高雄的藝文產業創造多元豐富的面貌，對台灣藝文長期發展及深根教育亦具一定影響性。

高市文化局長尹立表示，今年文藝奬是第一次有文化公益類得獎，更是第一次有團體獲選。他進一步說明，王隆興以文化公益類入選，他長期贊助演藝活動與圖書軟硬體建設，以實際行動支持藝文發展；而首次團體得獎者文學台灣基金會則是由熱愛文學的民間人士自主集結的非營利組織，出版《文學台灣》雜誌，長期提供文學作品發表園地，培育文壇新生代。

另外3位得主也都深耕高雄多年，其中，盧明德教授奉獻杏壇逾40年，在藝術教育界貢獻良多且具深遠影響力，2006年於高師大藝術學院創立全台首所跨領域藝術研究所，為南台灣藝術相關科系開創新頁。

永興樂皮影劇團藝術總監張新國，演出經歷超過40餘年，不論前場、後場或皮偶雕刻，技藝專業純熟且活靈活現，將高雄特有的文化資產「皮影戲」發揚於國際舞台，功不可沒。

卑南族作家巴代，以軍人職涯訓練的嚴謹紀律，長年蹲伏在岡山眷村住家寫作，作品具濃厚的歷史現場感，為近十年國內少見專攻歷史小說創作的好手，創作能量豐沛，質量俱佳。