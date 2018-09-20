為保護生物多樣性 李家維買下苗栗1.2萬平方米山頭

為保護生物多樣性， 清大教授李家維買下苗栗1.2萬平方米山頭。（照片由清大提供）

2018-09-20 15:26

〔即時新聞／綜合報導〕「我想讓自然界重新在這裡，發展出低海拔森林該有的樣子。」去年底墜谷靠「海底雞」 罐頭保命的清華大學生命科學系教授李家維，30年前鑿於苗栗縣南庄鄉獅山村海拔300多公尺的山區動植物優美，想要保護這裡的生物多樣性，而花330萬買下周遭1.2萬平方公尺的山林。

臉書粉絲團「一条 YIT」18日，發布李家維自述這座「家」的影片。片中李家維在山頭不僅繞過原生植物興建一棟房子，將自己多年的化石、古文物收藏於此，也蓋了一間溫室，種植自己喜歡的植物。

「10幾年的古生物研究，就是知道了地球幾10億年生命興衰的節奏，怎麼樣子留存住現有生命的多樣性，變成了我的新興趣。」李家維除介紹自己7千萬年前蛇頸龍，及1億5千萬年前脊椎動物組先化石等珍藏品，還指出，10幾年前，已將溫室中原先種植的大部分植物，都轉到已有3萬多種植物、全球國體保存第一名的屏東辜嚴倬雲熱帶植物保種中心。

李家維說：「將來人類覺醒要復原被摧毀的林子的時候，我們的植物可以派上用場。」

他還透露，這片山林能輕易找到3、40種蕨類，而旁邊的山經過幾十年、幾百年的開墾，都種上竹子、杉樹，大幅降低生物多樣性，因此有了保護這裡的使命感。

而影片中，李家維溫暖富含素養的口述感動許多網友，有人留言「好有理想遠觀的教授喔」、「滿有人文、藝術修養的科學家」、「 當他的學生一定很幸福，好有愛的教授」。

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