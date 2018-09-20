台中花博澎湖展區完工 以海廢創造澎湖美景

澎湖知名的觀光勝地雙心石滬，用海廢浮球創作而成。（吳成夫提供）

2018-09-20 13:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年臺中世界花卉博覽會縣市庭園展區，澎湖縣派出知名藝術家小花（吳成夫）為主要策展人，率領昊翰吳際整合行銷景觀設計創作團隊，以海洋廢棄物創作澎湖美景藝術，吸引花博旅客能抵澎參加世界最美麗海灣組織年會嘉年華會。

澎湖群島有約90座大小島嶼、擁有豐富歷史與文化的絕美島群、美麗海灘與蔚藍清澈的海水，今年9月世界最美麗海灣組織年會將在澎湖召開。因此澎湖縣參加花博展設計構想，希望展現澎湖世界最美海灣的意象，讓遊客想要來到菊島澎湖，感受大自然的鬼斧神工。同時設計元素強調『與大自然共存、海洋保護』觀念，大量使用海廢數量最多的保麗龍，浮球以及保特瓶蓋等，讓民眾了解海洋環境的重要。

吳成夫表示，此次設計主要以澎湖代表性的景觀意象為中心，藉由園藝造景，展現出4大澎湖特色景觀。包括『摩西分海』，展區佈置的摩西分海步道是利用淨灘所收集的彩色寶特瓶瓶蓋馬賽克拼貼；第二是『仙人掌』，以仙人掌、龍舌蘭、蘆薈及澎湖縣花天人菊等澎湖海邊常見的島嶼植物，展現澎湖島嶼植物的特色，並象徵惡劣環境下堅強的生命力。

第三是『玄武岩石柱』，澎湖島嶼絕大多數都由柱狀玄武岩構成，利用淨灘所蒐集到的保麗龍為素材，模擬壯闊的玄武岩壁；最後則是『雙心石滬』用淨灘收集的大大小小海廢浮球，打造出可愛的心型石滬造景，也提醒海洋正被垃圾包圍，齊心海洋保育，並與世界最美海灣年會呼應。

台中世界花卉博覽會澎湖展區，以海廢保麗龍做出澎湖玄武岩美景。（吳成夫提供）