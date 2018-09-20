豐陽國中球隊傳集體食物中毒 18名學生就醫

豐陽國中球隊住宿生傳出疑似集體中毒。（翻攝自豐陽國中網頁）

2018-09-20 13:09

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市豐陽國中昨天傳出疑似集體食物中毒，26名棒球與籃球隊住宿生從前天下午陸續出現身體不適就醫，其中18名隊員昨天上午因腹痛、拉肚子到部立豐原醫院就醫，引起側目，衛生局表示有部分學生被診斷是上呼吸道感染，還要釐清是否為集體食物中毒，但已稽查學生食用的便當店、早餐店，目前學生都離院休養。

有民眾爆料豐陽國中學生集體食物中毒，食安處調查，前天下午至晚間有5名學生出現身體不適，隔天早上到附近的診所就醫，接著18名學生也出現腹痛、腹瀉分批到豐原醫院就診，其中7人被診斷為上呼吸道症狀，另有3人則被家長帶回自行就醫。

食安處指出，豐陽國中的棒球與籃球隊員共49人，均同住一間宿舍，共用衛浴設備及飲水機，前晚和昨天也都吃同家便當店與早餐店，除了這26名學生出現症狀，其他人未有不適，而就醫豐原醫院的學生除了腸胃道症狀，也有被診斷像感冒的上呼吸道症狀，初步研判集體食物中毒機率不高，但仍依食品中毒流程為學生採檢和稽查用餐的業者。

學生食用的便當店位於圓環北路、豐勢路的早餐店，食安處指，昨天接到通報後已前往稽查，由於當天該批食物已無剩食，但仍採集鍋具、水源等檢驗。