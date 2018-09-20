注意！22、23日台66國一南下匝道封閉

2018-09-20 12:58

［記者許倬勛／桃園報導］中秋節3天連假，返鄉、觀光人潮會比較多，桃園市平鎮警分局為配合連續假期國道交通疏導、管制專案，台66線快速道路國道一號平鎮系統交流道南下匝道入口，將在9月22日晚上12點起至9月23日晚上12點止，共2日48個小時實施匝道封閉，請各用路人多加注意。

平鎮警分局交通組組長陳一中表示，今年中秋節連假共有3天，為配合交通部交通疏導管制措施，將於9月22日起至9月23日24時止，共2日48小時封閉台66線快速道路17K匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道。

另高公局今年中秋節連續假期將於9月22日早上7點至12點，在國道1號南下中壢交流道（新屋交流道）實施高乘載管制，警方建議用路人可使用替代道路來規劃行程，大溪往觀音方向可行駛台66線快速道路後，接台61線西濱快速道路南下，往大溪方向請行駛台66線快速道路後，轉台3線南下行駛，避免塞於車陣中。

今年中秋連續假期收假前不封閉匝道入口，但仍請各駕駛人於返鄉過節及收假前，還是要掌握交通動態及各項管制、服務措施，除了可直撥平鎮警分局勤務中心電話（03）4390218、高速公路查詢電話1968及警廣專線0800-000123，也可上交通部網站（http://www.motc.gov.tw）查詢。