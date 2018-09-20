好想當牠的幕僚！ 加州超人氣汪汪市長不只連任還變終身職啦

加州超級可愛的黃金獵犬市長，到哪裡可以應徵他的幕僚呀？（圖片由Mayor Max授權提供使用，以下圖片皆同）

2018-09-20 15:46

〔影音新聞／綜合報導〕寵物當市長已經不算是創舉，許多地方為了活絡觀光會選出一隻最有人望的寵物擔任期間限定市長，而這種市長能當到終身職是不是可說是「寵物政界」高峰呢？美國加州愛德懷（Idyllwild）就有一隻超有人氣的黃金獵犬，不只連選連任市長，現在還直接被市民任命為終身職的市長，每天都勤勉的為市民服務！

▲愛德懷的汪汪市長Max。

這隻簡直可以被列為寵物界楷模的黃金獵犬名為Max，而牠能成為市長的原因是愛德懷為非建制城市，實際上並無法舉辦市政選舉，而動保組織Idyllwild Animal Rescue Friends為推廣動物救援，2012年舉辦了一場寵物選舉。所有居民都能提名自家的貓咪或狗狗來參選，同時只要付1美元贊助公益，就能擁有投票權。之後Max取得了2/3的選票，成為了愛德懷的第一任市長。

▲愛德懷的第一任市長Max一世。

雖然Max在市內相當有人氣，任期也從一年延長到三年，但可惜第二年Max就不幸在任內過世，因此他們選出了Max的姪子繼任市長，並把牠稱為Max二世。與此同時市民也選出另外兩隻黃金獵犬Mitzi跟Mikey擔任副市長，牠們三隻被稱為「市長與牠愉快的夥伴」，每天都一起治癒市民的心靈。

▲Max市長與牠愉快的夥伴和觀光客合影，照片從左至右為Max、Mitzi、Mikey。

雖然牠們就任時還是小狗，但現在已經是獨當一面的市長，每天都在市內守護市民的安全，市民有任何大小活動也會邀請Max出席。本來牠的任期只到2014年，但市民一致同意Max繼續擔任市長，到現在已經可說是終身職，在狗界歷史中Max也能被記上一筆吧！希望Max能繼續健康的擔任市長，繼續為市民帶來歡樂吧！