種電係金耶！ 彰化學校金雞母穩定獲利20年

彰化縣學校推動校園屋頂「種電」計畫，今年第2期、第3期雙軌進行。（記者張聰秋攝）

2018-09-20 12:47

〔記者張聰秋／彰化報導〕總統蔡英文曾讚賞「彰化經驗」就是彰顯全台開發綠色能源的代表，推動近4年的校園屋頂「種電」計畫（太陽能發電），今年第2期和第3期雙軌進行，有58所學校屋頂預計將「種電」6MW（百萬瓦）裝置容量，有60校將建置110座太陽能光電風雨球場，縣府卯足全力開發綠金，已成為充裕學校財源的金雞母。

教育處長鄧進權表示，校園屋頂種電是縣長魏明谷上任後很重要的綠能政策，第1期工程共187所學校參加，回饋金比例24.3%，為全國第1，累計進帳1億元以上，因此創造出5所回饋金百萬元的學校。

鄧進權指出，今年第2期和第3期計畫雙軌進行，2期是屋頂「種電」，3期是太陽能光電風雨球場；在2期計畫中教育處盤點58所施工較困難學校，將陸續設置約6MW裝置容量，在3期計畫中，教育處希望幫助更多學校賺進綠金，回饋學校財務，讓更多學校在未來的20年都有穩定的財政收入。

鄧進權說，縣府日前已與業者完成開發太陽能光電風雨球場簽約儀式，預計於2年內在縣內60校建置110座太陽能光電風雨球場，校舍數多、簽約期20年，業者願意回饋較多的3.5%種電收入給學校，其他縣市大都只回饋1%賣電收入。

根據經濟部能源局統計，近2年來，全台太陽光電裝置容量，從936MW成長到2238MW，近140%成長率，經濟部因而調整再生能源的自主能源希望在2025年達標20%，太陽能到2025年達到20GW的裝置容量、離岸風電在2025年完成5.5GW的裝置容量。