虐心！神卡通《探險活寶》完結 感人到全球粉絲淚崩...

探險活寶於9月開播了長達40分鐘的大結局《Come Along With Me》。（圖取自cartoon network）

2018-09-20 14:45

〔即時新聞／綜合報導〕紅遍全球的美國動畫《探險活寶》（Adventure Time）憑借可愛畫風、無厘頭卻又暗藏深刻哲學思想的故事與感人劇情，征服了全球大人與小孩的心。然而從2010年開播至今，探險活寶終於迎來了大結局，除了將過去未解釋的伏筆一次收尾，精彩結局更惹哭網友，感謝這部卡通帶來的成長。

《探險活寶》的世界觀中，充滿了魔法與各種奇異可愛的人事物，但背景其實是設定在人類引發核戰後的世界，世上唯一的人類Fin（台譯：阿寶）與一隻伸縮自如的狗狗Jack（台譯：老皮）展開精彩的冒險故事。而長跑8年的劇情，終於在9月開播了長達40分鐘的大結局《Come Along With Me》。

在大結局中，控制「噢噢噢大陸」的泡泡糖公主和糖球叔叔之間即將爆發大戰，在人類用戰爭毀滅世界後，歷史即將重演，阿寶與老皮試圖阻止戰爭，卻不料噢噢噢大陸正迎來更大的危機。

大結局開播後，許多網友都說是「從頭哭到尾」、「我以為會播一輩子」、「大概這幾年卡通頻道最神的一作了」，但網友也為如此倉促完結感到可惜，直呼卡通頻道過度倉促地宣布停撥，讓故事無法更完整地完結。然而，劇情即使到了大結局，也依然出現了新主角與許多伏筆，讓觀眾都相當期待是否會有新篇章的展開。