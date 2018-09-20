朱立倫領軍 宣示全民反毒3行動

2018-09-20 12:35

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市毒品防治辦公室再出擊！市長朱立倫今天率領藥師、醫師、KTV及餐廳業者代表，共同宣誓「全民反毒3行動」，衛生局一改過去傳統嚴肅的反毒文宣，創立以Q版防毒犬為圖像的宣導標誌，共製作2萬多份，即日起發送至醫療院所與里辦公室等場所。

朱立倫指出，市府跨局處與檢調合作，成立毒品防治辦公室，包括破獲全台最大宗毒咖啡包裝袋、首創婦女藥物濫用醫療支持服務計畫、IBM大數據分析毒品案件公益合作案，創造亮眼成績。

衛生局長林奇宏表示，全民反毒3行動包括響應、通報與關懷，民眾可瀏覽毒品防治辦公室網站，吸收毒品危害新知，分享給親友，社區可申請宣導或張貼「全民反毒」貼紙，若發現周遭有販賣或製毒的不法行為，立即撥打110通報偵辦，警方將確保檢舉人個人資料，並有機會獲得檢舉獎金，若周遭有親友染上毒癮，應陪同親友尋求醫療資源戒除毒癮。

記者會上分享全民反毒案例，阿香姨民宿老闆簡國吉說，過去他有一位親人染上毒癮遭警方通緝，逃亡至山區避風頭，當時他每天幫忙送餐，苦勸親人出面投案，因為這位親人喜歡聽音樂，他就以台語歌手詹雅雯「想厝的人」為靈感，創作反毒歌曲「戒」，燒錄成光碟，起初親人把CD丟棄，他就再製作新光碟，每天播放音樂，持續3年多後，親人終於浪子回頭，戒除毒癮，現在已回歸正常生活，後來他把這首反毒歌曲分享至網路，希望更多人受惠。