高市民政局結合新堀江商圈 邀網紅22日辦節電表演

2018-09-20 12:25

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府民政局結合南台灣最大的新堀江商圈將於9月22日舉辦「高雄SAVE ENERGY區里節電宣導活動」，由「廣播界的林志玲」DJ圓圓主持，邀請知名網紅開水小姐等輪番上陣演出，局長張乃千也將到場與民眾同樂，號召年輕人逛街愛高雄。

高雄新堀江商圈是南台灣最大知名又新潮的購物天堂，也是國內、外觀光客來高雄旅行必訪的景點之一，近年來觀光人潮減半，商圈打造特色商店街吸睛，包括文橫二路規劃運動品牌街、仁智街成為知名小吃街，每年吸引近400萬人造訪。

民政局今年結合新堀江商圈，將於9月22日舉辦「高雄SAVE ENERGY區里節電宣導活動」，由「廣播界的林志玲」DJ圓圓主持，邀請知名網紅開水小姐、Q毛萬、PNC陳彥衡、ENO以諾、JV陳政文輪番演出，洛克樂團、大大樂團及H2O水元素樂團，用音樂響應節電。

局長張乃千也將到場與民眾同樂，將與網紅一起拔掉插頭，點亮地球瞬間發亮，象徵節電愛地球，並一起騎節電腳踏車，讓民眾體驗節約能源，號召年輕人在家少用電、逛街愛高雄，現場將贈送200頂節電安全帽及節電T恤，歡迎民眾共襄盛舉。

新堀江商店街永續發展協會執行長楊翔茗表示，庶民經濟與民眾切身相關，市府經發局應重視庶民經濟，找出商圈亮點行銷，並做好基礎建設，包括路燈、監視器、網路等，更透過邀請網紅舉辦活動，把年輕人拉回來，才能帶動商圈活絡起來。