「米粒大叔」宣導交通安全 參加測驗抽好禮

2018-09-20 12:10

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市新聞局與國內插畫家「米粒大叔」合作，即日起推出「交通安全貴人站出來！」網路活動，透過生動活潑的動畫影片，提醒民眾注意生活中容易忽略的交通安全細節，並有機智問答測驗，完成後可參加抽獎，有機會抽中行車紀錄器、禮券等好禮。

新聞局長張其強表示，市府近年打造友善用路環境，包括推動圖像化行人保護輔助標誌、放大行人號誌燈、LED機車待轉區與易肇事路段改善等。舉例而言，為提升高齡者辨識度，將醫院前方的行人號誌燈加大設計，讓長者過馬路時看得更清楚；行人保護專用標誌圖像化可以讓用路人一目瞭然，縮短判讀交通資訊的時間。他說，希望透過輕鬆有趣的宣導活動，強化民眾的交通安全意識。

創作者米粒大叔說，他是1名機車族，對於馬路上的交通違規很有感，例如常有車子轉彎不打方向燈、汽車不禮讓直行車等，希望透過動畫提醒民眾，「行車保持安全距離」、「過馬路時要離人行道邊緣三步的距離」、「行人要走斑馬線」等交通安全資訊。

活動即日起至10月12日止，民眾可透過「我的新北市」FB及「發燒網」平台連結活動網站，完成「與神同行」測驗遊戲後，分享給身邊的親朋好友，就能參加抽獎，有機會獲得高畫質行車紀錄器、禮券、馬卡龍水壺等好禮。

宣傳影片網址：https://www.facebook.com/myntpc/videos/305151120071329/