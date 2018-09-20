網友質疑登山客腹痛被搜救要付費 台中市消防局：係真的

為避免搜救人員疲於奔命，浪費國家搜救資源，台中市才訂定「登山活動管理自治條例」。（記者許國楨翻攝）

2018-09-20 12:17

〔記者許國楨／台中報導〕花蓮、南投接連有登山客因違反相關規定被開罰引熱議，台中市最近也有女山友登山腹痛被救援，事後收到檢附相關規定必須支付搜救費用的公文，被有網友在臉書質疑公文真偽，台中市消防局今天說，該起搜救案因領隊先違反自治條例開罰，才衍生出女山友的搜救費用，公文內容是真的，提醒山友登山前應注意相關規定做好準備。

台中市消防局今年8月11日夜間接獲民眾報案，和平區雪東線7.1k（369山莊）1名女性登山客腹痛求援，立即派遣梨山分隊4名山搜人員趕往，為爭取救援時效，同時聘請高山協作2名由七卡山莊上山支援，搜救人員於黑夜裡協助揹負女山友前往登山口，任務於隔天凌晨4時30分許完成。

經查該起山域事故案已違反「台中市登山活動管理自治條例」第六條第二項（領隊應具備初級緊急救護能力，並領有基本救命術證書或初級救護技術員等相關證照，但隊員一人已具備相關證照者，不在此限）及第四項（領隊應為本人及隊員辦理登山綜合保險）規定，依該條例第十一條裁罰領隊2萬元。

另依該條例第十四條以書面命獲救者支付搜救費用1萬5304元，搜救費用計算係根據市府各機關所屬人員加班費（時薪每日上限8小時）及徵調民間勞務（高山協作每人4000元/天），網友貼在「消防心論壇」臉書社團的公文是真的，因領隊先違反自治修例開罰，才衍生出女山友的搜救費用，這也是該條例自105年實施以來開罰的第6起。

消防局表示，台中市轄內熱門登山路線眾多，百嶽雲集，海拔3000公尺以上山岳粗估65座，歷年來也發生許多無奇不有的山域意外事故案件，為防範未然，避免搜救人員疲於奔命，浪費國家搜救資源，才訂定「台中市登山活動管理自治條例」，呼籲山友登山前應做好相關準備並遵守條例規定，勿貿然上山。