台中火車站前廣場完工 明起調整22條公車路線

2018-09-20 11:58

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中火車站前廣場改建完工，台中市交通局調整停靠建國路「原金沙百貨前」的22條公車路線，自明日起改停靠「台中火車站（台灣大道）」站、「台中火車站（巧合大飯店）」站及「台中火車站（民族路口）」站，公車族要多留意。

交通局長王義川說，配合車站前廣場改建工程完工，為縮短民眾往返火車站步行時間，以「就近調整」及「方向調整」原則，調整目前停靠於原金沙百貨前的7、11（左環）、12、20、33、35、37、61、81、102、105、131、158、280、284、286、288、289、700、6899、6933及6935路等22條公車路線（含公路客運）。

調整後，7、12、33、35、37、102、105、131、158及700路公車將改停靠於諾貝爾書局對面「台中火車站（台灣大道）」站。

11（左環）、20、61、81、280、284、286、288、289及6899路公車，改停靠於巧合大飯店前「台中火車站（巧合大飯店）」站；6933及6935路公車，改停靠於「台中火車站（民族路口）」站。

交通局表示，為讓民眾適應此次站位調整，除已提早在原金沙百貨前公車站位張貼公告之外，也請公車駕駛員在車上向乘客宣導，並同步在交通局網站及台鐵服務台提供導覽圖等相關文宣供民眾索取，民眾如有相關問題可撥打1999詢問。

另外，為避免乘車久候，建議民眾可利用台中公車APP及台中市公車動態資訊系統查詢公車即時資訊。