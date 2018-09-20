扯！用手戳學生肛門 體操教練反駁「又不是只有我」

人本執行長馮喬蘭（右）、立委張廖萬堅（左）20日召開記者會，指出一名宜蘭體操隊教練被申訴長期體罰及性騷擾，呼籲教育部針對體育教練辦理禁止體罰、性騷擾的研習，致力於體育教育及訓練的正常化。（記者劉信德攝）

2018-09-20 12:01

〔記者蘇芳禾／台北報導〕人本教育基金會接獲申訴，指稱宜蘭羅東國中游姓體操教練，在訓練時除會以三字經辱罵及體罰學生，還有脫褲、以手指戳肛門等騷擾行為；人本基金會執行長馮喬蘭痛批，這名教練最後只有被記過、上性平教育8小時，如果這件事發生在成人之間，戳別人肛門會只上性平教育了事嗎！

教練委屈地說：「又不是只有我！」

馮喬蘭痛批，人本聯絡這名教練後，教練竟然還委屈地說，「又不是只有我！」顯見這是普遍現象，要求應重啟調查。

體育署學校組：是否重啟調查依程序處理

體育署學校組副組長蔡忠益回應，是否重啟調查，要依照程序處理，主管機關是宜蘭縣政府，告知他們「大家關心這件事情處理結果，他們是主管機關，本來就要本於主管機關的權責去做適當處理。」「我們會監督縣市政府要去做適切處理。」與會的民進黨立委張廖萬堅則搖頭說，你們這樣等於沒講嘛。

游姓體操教練被控體罰學生、手指戳肛門等

人本教育基金會今年初接獲陳情，指宜蘭羅東國中游姓體操教練在訓練時除了會以三字經辱罵及體罰學生，還有脫褲子、以手指戳肛門等性騷擾行為，甚至有學生因為游姓教練的不當行為而離開體操隊。

馮喬蘭說，人本多方探詢、訪問學生及家長，於5月12日拜會宜蘭縣教育處，也提出照片、影片、宜蘭縣體操會之調查紀錄等證據檢舉，人本當時要求宜蘭縣教育處召開跨校性平會，並函詢宜蘭縣體操會要求提供調查資料及列出游姓教練接觸過的選手名冊，使性平會有機會展開全面性調查，並保護選手的安全。當天到場接受檢舉的是教育處副處長林麗玲，對人本的要求都一一接受，不過直到現在，人本都沒有收到任何回應。後來才輾轉得知，掉查小組雖認定本案性騷擾成立，卻認定教練只是「性平意識不足」，只讓他接受性平教育及記過。

教育部體育署學校組副組長蔡忠益表示，他看到畫面後，對學生感到不捨，教育部對於體育教育性侵和體罰零容忍，不容許這樣的事情發生；一旦發生個案，就依法處理；針對專任運動教練，都進行訪視，針對立委提到的教練研習，一定會把性侵放進專業課程，要求專業人員替大家說明，要讓教練有基本認知，針對學生宣導，也製作各類學生手冊，什麼樣的指導行為不適當。

蔡忠益表示，會將此案列為優先訪視輔導案例，已經發生的案例，我們也會有資料，做為其他縣市學校參考。

對於宜蘭縣政府教育處的處理是否符合教育部的程序？這個教練拿過體育數的運動教練獎，會不會追回？蔡忠益都回應，會跟宜蘭縣政府進行了解、會依法處理。