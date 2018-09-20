少子化師資共聘新概念 這校搶先推結果是…

2018-09-20 11:38

〔記者張聰秋／彰化報導〕為解決偏鄉學校師資不足的問題，彰化縣政府教育處推動「師資共聘」計畫，今年國中和小學合併成9年一貫國中小學的原斗國民中小學（簡稱原斗國中小），藉由該項計畫聘任1名數理專才領域的代理女教師，加強國中學生數學補救，教國小小朋友自然科課程，讓小朋友動手做實驗，從操作學習中，從小啟發小朋友對自然科學的興趣，也協助活化國小數學教學，從操作中發展幾何概念。

因應少子化，學校專任教師採取「遇缺不補」現象越來越普遍，但如此也會衍生出專任師資不足，甚至過半師資都是代理教師的問題，為此，今年教育部新訂辦法，開放偏鄉校可合聘或聘任巡迴教師，最多服務3校，讓巡迴教師「跑校」教書解決師資不足的問題。

早在去年，彰化縣其實就已在校園實現合聘師資的概念，針對縣內偏鄉學校推動「師資共聘」計畫，只不過，一開始由偏遠西南角的二林鎮廣興、育德和香田國小率先實施，3校距離在2公里內，3校共聘1名藝術人文領域的師資，只不過實施1學期，學校發現各校對才藝、視覺和音樂藝術的需求各有不同，不盡然符合各校要求，第2學期即未再共聘。

教育處副處長張淑珠表示，偏鄉學校對學科專才教師的需求大於才藝領域，在上述3校發現了問題點，去年8月緊接讓校園僅一牆之隔的原斗國中、原斗國小，共聘1名數理專才領域的代理教師，讓這名教師跨國中、國小學制教學，試辦成效良好，今年校方續聘。

張淑珠指出，彰化縣「師資共聘」計畫和教育部新訂辦法偏鄉合聘巡迴教師理念相近，目前彰化縣暫不打算跟進教育部新訂辦法。

原斗國中小校長王心怡指出，偏鄉要找學科專才的師資不是那麼容易，共聘這名女教師，既是化學系科班出身，更是校友，國中加強數學補救教學，國小進行數學活化課程，針對高年級自然科設計實驗操作課程，鼓勵小朋友動手做，從操作中開啟探索自然科學的一大步。

王心怡表示，偏鄉孩子具有手巧又勤的特質，學校實驗設備已經30多年未更新，好不容易去年教育處補助更新實驗教室，校方利用中年級每周三下午開辦自然探究社團，讓數理教育向下扎根。學校也和彰化大教授合作，到校教小朋友做自然科學的實驗，軟硬體都齊備，讓小朋友學習更快樂。