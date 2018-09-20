台南3所國中驚傳89學生午餐中毒 疑同一團膳工廠出包

南市衛生局到永康國中採樣的午餐食餘有馬蹄條、紅豆包、烏龍麵、青花菜、日式豬排等食物。（記者王俊忠翻攝）

2018-09-20 09:50

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市永康區永康國中、東區後甲國中與安南區海佃國中3校學生，從前天（18日）中午食用同一家團膳業者提供的午餐後，陸續有學生發生腹痛、腹瀉與少數嘔吐等食物中毒現象，迄19日晚間這3校累計有89位學生疑食物中毒，其中67人就醫，多數學生症狀已緩解、無大礙。

市府新聞處表示，這3校截至9月19日晚間7點止，統計通報永康國中44人、海佃國中30人、後甲國中15人，共計89人出現疑似食物中毒症狀，其中67人曾就醫後返家休養，這些學生分散在各班級。

市府衛生局說明，9月19日下午接獲該局疾管科通報永康國中學生食用18日午餐後有2位學生出現身體不適症狀就醫，接著陸續接獲永康國中、後甲國中與海佃國中通報其他學生有疑似食物中毒情形。

衛生局隨即前往3所國中的同一家團膳食品工廠（北區好口味食品廠）稽查採樣，並到學校調查及採集食餘檢體送驗，同時向衛生福利部疾病管制署申請流行病學調查支援。衛生局表示，若檢驗及調查結果證實是由病原性微生物所引起，衛生局將依違反食品安全衛生管理法第15條第1項規定，依法對業者處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局表示，9月值各級學校開學之際，加上氣候炎熱，是食品中毒高峰期，食品業者務必做好自主管理，遵守預防食品中毒五要原則：1.要洗手：調理食品前後需徹底洗淨雙手，有傷口要包紮、2.要新鮮：食材要新鮮、用水要衛生、3.要生、熟食分開：處理生熟食需使用不同器具，避免交叉污染、4.要徹底加熱：食品中心溫度超過70℃，細菌才容易被消滅、5.要注意保存溫度：保存低於7℃，室溫不宜放置過久，就能預防食物中毒發生。食品安全衛生問題，歡迎洽詢衛生局服務專線0800-285-000。