iPhone XS系列明上午8點開賣 電信三雄決戰信義威秀

iPhone XS系列明天（21日）上午8點開賣，電信三雄推出各種好康吸引果粉購買。（法新社）

2018-09-20 09:23

〔記者劉力仁／台北報導〕最高單價突破5萬台幣，史上最貴iPhone XS系列，明天（21日）上午8點開賣，電信三雄決戰北市信義威秀門市，推出各種好康吸引果粉購買。

中華電信現場開放限量百名購機名額，明天7點前到現場排隊且成功申辦iPhone XS、XS Max指定購機方案的客戶，可參加抽獎，另有智慧家電掃地機器人、Beats揚聲器、Beats耳罩式耳機等價值近10萬元好禮。

中華電信表示，準備貼心小禮物、豐盛宵夜以及活力早餐，並打造FOX+影城專區，徹夜提供果粉享受美國影集及美國MLB職棒Live轉播樂趣。

遠傳電信表示，明天首位申辦iPhone XS系列消費者，將獲得紅色iPhone XR 64G手機，排隊前50名消費者還可獲贈超值紅福袋，價值超過3000元。

現場舉辦「你最火紅」歡樂趴，果粉裝扮成「紅色人物」或穿上火紅衣著，參加「最佳裝扮獎」票選，得票最高者可獲得iPadPro 12.9吋（4G /WiFi /256G）；對於徹夜排隊民眾，遠傳準備了「過夜包」，讓果粉免費影音看到飽。

台灣大哥大方面，明天早上首位排隊申辦iPhone XS系列專案的民眾，將獲得8000元myfone購物禮券，8點前排隊、中午12點完成申辦手續者，有機會獲得價值近3萬包括iPad+ Apple Watch 3（加贈One number服務2個月免費）+ AirPods的「潮i果粉大禮包」；台灣之星及亞太電信則於一週前開始接受用戶預購。

為了吸引果粉，各電信業者優惠方案紛紛出爐，以iPhone Xs 64G、iPhone Xs Max 64G為例，電信三雄皆推出月租費999元、綁約30個月就可網路吃到飽，手機直接折價上萬元方案，若再搭配特定費率，或老客戶、舊機換新機等方案，甚至可將手機零元帶回家。

亞太及台灣之星則是月繳約600元，就可以享受網路吃到飽服務，手機優惠價約3萬元，且亞太針對老客戶續約，還可免萬元預繳，3年以上客戶最高可省7000元。