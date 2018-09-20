「媽媽今天心情很好，一定是爸爸…」 小朋友造句讓網友笑翻

2018-09-20 08:35

〔記者陳鳳麗／南投報導〕住南投縣消防人員郭寶，就讀小二的女兒前幾天在寫國語作業，有一題的題目是「媽媽今天心情很好，整天都笑咪咪的，一定…」，小妮子寫了「是爸爸沒回來，所以不會惹媽媽生氣。」，他的朋友看到後都笑翻，有的說「寫得太好，100分！」、有的說「小朋友真誠實！」，郭寶笑說，自己很會搞笑，惹得老婆哭笑不得，所以女兒才會在造句反映她看到的「假象」。

郭寶的女兒，今年才7歲，剛升上小二，前幾天在國語課本「參考例句，完成句子」的作業，寫下上述的句子，郭寶回家看到大笑，拍下來PO在臉書，他問「我沒回家腦婆笑嘻嘻？我回家腦婆森七七？」。

網友都說他的女兒「孺子可教也」、「好誠實」，郭寶說，老婆看到後的回應「非常中肯」，女兒的老師批改作業時，則沒有寫評語，可能知道小朋友童言童語，不用大驚小怪。至於自己看到後，只是覺得好笑，女兒的誠實是美德。

郭寶也說，女兒的童言童語不只一樁，有一次要去台北出差，晚上不回南投，女兒跟媽媽說「爸爸要去找他女朋友，他女朋友是個愛穿性感內褲的人！」，不知女兒哪來的想像力？

其實不少網友PO出孩子誠實的話語，都會很有共鳴。有網友在女性臉書社團PO文指出，問兒子「媽媽漂亮嗎」，兒子拚命搖頭說「不能說，等一下被雷公敲！」，也有網友回應「我兒子指畫有豬小妹的看板，大叫『馬麻~那很像你」，媽媽們被兒子的毒話弄得哭笑不得。